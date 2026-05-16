A Milli Takım’ın dev provaları ATV ekranlarında
A Milli Futbol Takımı’nın FIFA 2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında oynayacağı Kuzey Makedonya ve Venezuela karşılaşmaları futbolseverlerle ATV ekranlarında buluşacak. Ay-yıldızlıların kritik sınavları naklen yayınlanırken, millilerin Dünya Kupası yolundaki son durumu da yakından takip edilecek.
Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında vites yükseltiyor.
Ay-Yıldızlı ekibimizin hem Avrupa hem de Güney Amerika temsilcileriyle oynayacağı kritik hazırlık maçlarının tarihleri ve saatleri resmen açıklandı. Dev turnuva öncesi form durumunu test edecek olan Milliler, futbolseverlere heyecan dolu iki karşılaşma sunmaya hazırlanıyor.
TÜRKİYE'NİN FIFA 2026 HAZIRLIK MAÇLARI ATV'DE
İLK DURAK KADIKÖY: RAKİP KUZEY MAKEDONYA
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyurulan programa göre, Millilerimizin ilk sınavı İstanbul'da gerçekleşecek.
Ay-Yıldızlılar, 1 Haziran Pazartesi günü Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Kuzey Makedonya'yı konuk edecek. Saat 20.30'da başlayacak olan bu zorlu müsabaka, millilerimizin Avrupa ekolüne karşı son durumunu görmesi açısından büyük önem taşıyor.
OKYANUS ÖTESİNDE KRİTİK SINAV: VENEZUELA PROVASI
Milli heyecan İstanbul'un ardından okyanus ötesine, Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınacak. A Milli Takımımız, hazırlık programının ikinci ayağında Güney Amerika'nın dişli ekiplerinden Venezuela ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.