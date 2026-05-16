A Milli Takım’ın dev provaları ATV ekranlarında

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında vites yükseltiyor.

Ay-Yıldızlı ekibimizin hem Avrupa hem de Güney Amerika temsilcileriyle oynayacağı kritik hazırlık maçlarının tarihleri ve saatleri resmen açıklandı. Dev turnuva öncesi form durumunu test edecek olan Milliler, futbolseverlere heyecan dolu iki karşılaşma sunmaya hazırlanıyor.

TÜRKİYE'NİN FIFA 2026 HAZIRLIK MAÇLARI ATV'DE

A Milli Futbol Takımı'nın FIFA 2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında oynayacağı Kuzey Makedonya ve Venezuela karşılaşmaları futbolseverlerle ATV ekranlarında buluşacak.

Ay-yıldızlıların kritik sınavları naklen yayınlanırken, millilerin Dünya Kupası yolundaki son durumu da yakından takip edilecek.