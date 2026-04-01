Milliler tarih yazdı! Siyasilerden peş peşe tebrik mesajları yağdı

Milli Futbol Takımı, Kosova’yı 1-0 mağlup ederek 24 yıl aradan sonra FIFA Dünya Kupası’na katılma hakkı elde etti. Ay-yıldızlılar, Haziran ayında Amerika’da düzenlenecek dev turnuva için geri sayıma başlarken, tarihi başarı spor camiasında ve kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Millilerin bu önemli zaferi sonrası siyasilerden de peş peşe tebrik mesajları geldi.

Türk futbolu tarihi bir başarıya imza attı. A Milli Futbol Takımı, kritik mücadelede Kosova'yı mağlup ederek Dünya Kupası biletini aldı ve milyonlara büyük bir gurur yaşattı. Millileri ilk tebrik eden ise Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan geldi: "Bizim Çocuklar'a 24 yıl aradan sonra mücadele edeceğimiz 2026 Dünya Kupası'nda başarılar diliyorum." "HEP BU ANI BEKLEDİK HAYKIRIYORUZ" Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan A Milli Futbol Takımı için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğini yapacağı 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde eden A Milli Futbol Takımımızı canıgönülden kutluyorum. Eleme maçlarında üstün performans sergileyerek bizleri gururlandıran Bizim Çocuklar'a 24 yıl aradan sonra mücadele edeceğimiz 2026 Dünya Kupası'nda başarılar diliyorum. A Milli Futbol Takımımızın halkımızı sevindirecek sonuçlar alacağına yürekten inanıyorum. Elde edilen başarıda emeği olan herkese teşekkür ediyorum." Bakan Bak, sosyal medya hesabından ise heyecan dolu ifadelerle şu mesajı verdi: "DÜNYAAAAAA KUUUUPAAASINDAAAAYIIIIZZZZ!!!🏆 Hep bu anı bekledik, hep bu anı istedik. Haykırıyoruz; TÜRKİYE, TÜRKİYE, TÜRKİYE!"

"BÜYÜK BİR GURUR VE SEVİNÇ YAŞATTINIZ" TBMM Başkanı Kurtulmuş, Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanan A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti: "Sahada gösterdiğiniz azim, mücadele ve inanç milletimize büyük bir gurur ve sevinç yaşattı. Yolunuz açık, başarılarınız daim olsun" TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova'yı mağlup ederek Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi: "2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova'yı mağlup ederek Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan A Milli Futbol Takımımızı yürekten kutluyorum. Sahada gösterdiğiniz azim, mücadele ve inanç milletimize büyük bir gurur ve sevinç yaşattı. Yolunuz açık, başarılarınız daim olsun."