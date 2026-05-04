A Milliler 2026 FIFA Dünya Kupası öncesi İstanbul'da Kuzey Makedonya karşısında! Özel maçların programı belli oldu
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
A Milli Futbol Takımı’nın 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında oynayacağı özel maçların programı netleşti. Türkiye Futbol Federasyonu’nun açıklamasına göre ay-yıldızlılar, ilk hazırlık maçında 1 Haziran Pazartesi günü saat 20.30’da Chobani Stadı’nda Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek. Milliler ikinci sınavını ise yurt dışında verecek. Milliler 7 Haziran Pazar günü ABD’nin Florida eyaletinde bulunan Inter Miami FC Stadı’nda Venezuela ile mücadele edecek.
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları çerçevesinde Kuzey Makedonya ve Venezuela ile oynayacağı özel maçlara ev sahipliği yapacak statlar ve karşılaşmaların tarihleri netleşti.
KUZEY MAKEDONYA MAÇI CHOBANI STADI'NDA
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlıların Kuzey Makedonya karşılaşması 1 Haziran Pazartesi günü Chobani Stadı'nda oynanacak. Müsabaka saat 20.30'da başlayacak.
VENEZUELA MAÇI INTER MIAMI STADINDA
Millilerin Venezuela müsabakası ise 7 Haziran Pazar günü ABD'nin Florida eyaletinin Fort Lauderdale kentindeki Inter Miami FC Stadı'nda TSİ 01.00'de oynanacak.