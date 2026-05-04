Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2026 16:52 Son Güncelleme: 04 Mayıs 2026 16:53 ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA

A Milli Futbol Takımı’nın 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında oynayacağı özel maçların programı netleşti. Türkiye Futbol Federasyonu’nun açıklamasına göre ay-yıldızlılar, ilk hazırlık maçında 1 Haziran Pazartesi günü saat 20.30’da Chobani Stadı’nda Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek. Milliler ikinci sınavını ise yurt dışında verecek. Milliler 7 Haziran Pazar günü ABD’nin Florida eyaletinde bulunan Inter Miami FC Stadı’nda Venezuela ile mücadele edecek.