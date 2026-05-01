A Millilerimiz sahaya iniyor! Dünya Kupası provası başlıyor

A Milli Takımızın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:

"24 yıl aradan sonra FIFA Dünya Kupası finallerinde mücadele edecek A Millî Takımımız, turnuva hazırlıkları kapsamında 1 Haziran'da İstanbul'da Kuzey Makedonya ve 6 Haziran'da ABD'nin Fort Lauderdale kentinde Venezuela ile birer özel maç oynayacak. Müsabakalara ev sahipliği yapacak stadyumlar ve karşılaşmaların başlama saatleri ilerleyen günlerde açıklanacak."