A Millilerimiz sahaya iniyor! Dünya Kupası provası başlıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Millilerimiz sahaya iniyor! Dünya Kupası provası başlıyor

24 yıl sonra FIFA Dünya Kupası sahnesine dönmeye hazırlanan A Millî Takım, kritik turnuva öncesi vites yükseltiyor. Ay-yıldızlılar, hazırlık sürecinde 1 Haziran’da İstanbul’da Kuzey Makedonya Millî Takımı ile karşı karşıya gelecek, ardından 6 Haziran’da ABD’de Venezuela Millî Takımı ile kozlarını paylaşacak

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda sahne alacak millilerin 1 Haziran'da İstanbul'da Kuzey Makedonya, 6 Haziran'da ABD'nin Fort Lauderdale kentinde Venezuela ile karşı karşıya geleceği belirtildi.

A Millilerimiz sahaya iniyor! Dünya Kupası provası başlıyor - 1

A Milli Takımızın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:

"24 yıl aradan sonra FIFA Dünya Kupası finallerinde mücadele edecek A Millî Takımımız, turnuva hazırlıkları kapsamında 1 Haziran'da İstanbul'da Kuzey Makedonya ve 6 Haziran'da ABD'nin Fort Lauderdale kentinde Venezuela ile birer özel maç oynayacak. Müsabakalara ev sahipliği yapacak stadyumlar ve karşılaşmaların başlama saatleri ilerleyen günlerde açıklanacak."

