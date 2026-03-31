Çeyrek asırlık hasret sona erdi! Türkiye Kosova’yı mağlup ederek Dünya Kupası’nda

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası play-off finalinde Fadil Vokrri Stadyumu’nda Kosova ile karşılaştı. Millilerimiz, Kerem Aktürkoğlu’nun 53. dakikada kaydettiği golle rakibini 1-0 mağlup etti ve 24 yıllık Dünya Kupası hasretine son vererek adını turnuvaya yazdırmayı başardı. Öte yandan Başkan Erdoğan, Dünya Kupası’na katılmaya hak kazanan A Milli Takımımızı tebrik eden bir mesaj paylaştı. İşte nefes kesen mücadelede yaşananlar…

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Finali'nde deplasmanda Kosova'nın konuğu oldu. Fadil Vokrri Stadyumu'nda TSİ 21.45'te başlayan karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver düdük çaldı. Oliver'in yardımcılıklarını ise Stuart Burt ve James Mainwaring üstlendi.

Ev sahibi Kosova karşılaşmaya, "Muric, Dellova, Hajrizi, Hajdari, Gallapeni, Vojvoda, Hodza, Rexhbecaj, Muslija, Asllani ve Vedat Muriç" 11'i ile başladı. Türkiye ise, "Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu" ile sahada yer aldı.

Karşılaşmada ilk tehlikeli atağı Türkiye yakaladı. 9'uncu dakikada Zeki Çelik'in ortasında Kosova savunmasının uzaklaştırmak istediği top Kenan'da kaldı. Kenan'ın vuruşunda top savunmadan döndü. Sonrasında topu önünde bulan Hakan bekletmeden vurdu, meşin yuvarlak bir kez daha savunmadan geri geldi.

Topu takip eden Kenan bir kez daha şansını denedi, yine Kosova savunmasını aşamadı. Ev sahibi Kosova ise ilk tehlikeli pozisyonunu 24'üncü dakikada yakaladı. Sol kanattan Muslija'nın pasıyla savunma arkasına sarkan Asllani'nin içeri çevirdiği topu kaleci Uğurcan son anda yatarak kontrol etti.

27'nci dakikada kısa paslarla rakip sahaya yayılan milli takımda ceza sahası dışında topla buluşan Orkun'un sert şutunda top az farkla auta gitti. 29'uncu dakikada Kosova gole yaklaştı.

Yapılan baskı sonrasında topu önünde bulan Asllani'nin ceza sahası dışından çektiği şutta Uğurcan Çakır parmaklarıyla dokundu, meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü. Seken topu takip eden Vedat Muriç, meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.

33'üncü dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Kenan penaltı noktasına doğru çevirdi. Müsait durumdaki Kerem'in yaptığı vuruşta Kosova savunması son anda araya girdi. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

53'üncü dakikada Türkiye öne geçti. Orkun'un pasıyla sol kanatta topla buluşan Kenan içeri çevirdi. Orkun'un vuruşunu kale önünde Kerem Aktürkoğlu tamamladı: 0-1. Kosova, 87'nci dakikada etkili geldi.

Ceza yayının sağında Asllani, plase vuruşla kaleyi yokladı fakat Uğurcan topu kornere çeldi. Karşılaşmada başka gol olmayınca A Milli Futbol Takımı sahadan 1-0'lık skorla galip ayrılarak Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)

10. dakikada Kosova savunmasının uzaklaştırmak istediği top Hakan Çalhanoğlu'nda kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda defansın müdahale ettiği meşin yuvarlağı ceza sahası içi sol çaprazında alan Kenan Yıldız yakın mesafeden vurdu, savunmanın ayak koyduğu top direğin hemen üzerinden kornere gitti.

27. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Orkun Kökçü bekletmeden kaleyi düşündü. Bu futbolcunun sert şutunda, top az farkla direğin yanından auta çıktı.

29. dakikada Kosova gole yaklaştı. Savunmadan atılan uzun pasta ceza yayı önünde topla buluşan Asllani'nin sert şutunda, Uğurcan'ın müdahale ettiği top üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

33. dakikada savunmadan atılan uzun pasa hareketlenen Kenan Yıldız rakibinden sıyrılıp ceza sahası içi son çizgisine indi. Bu futbolcunun kale sahası önüne ortasında Kerem Aktürkoğlu düzeltip vurdu, defans son anda araya girerek gole engel oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

(İKİNCİ YARI)

53. dakikada Türkiye öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Kenan Yıldız ceza sahasına girip penaltı noktası üzerine pasını aktardı. Bu noktaya hareketlenen Orkun'un vuruşunda, savunmaya çarpan top kaleye yönelirken geriden gelen Kerem Aktürkoğlu dokunarak meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1

63. dakikada Türkiye etkili geldi. Arda Güler'in pasında sol kanatta topla buluşan Kenan Yıldız ceza sahası içine girip rakibinden sıyrıldı. Bu futbolcunun sol çaprazdan sert şutunda, kaleci Muric uzanarak gole engel oldu.

81. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı top Muslija'da kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası dışından düzeltip vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

87. dakikada Zhegrova'nın getirdiği meşin yuvarlağa savunma müdahale ederken top ceza sahası önündeki Asllani'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda, Uğurcan son anda uzanarak topu kornere yolladı.

Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle maçı 1-0 kazanan A Milli Futbol Takımı, 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK

Başkan Erdoğan, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın FIFA Dünya Kupası'na yükselmesini kutlayarak millîleri tebrik etti ve şu mesajı paylaştı:

"2026 Dünya Kupası play-off finalinde Kosova'yı mağlup ederek Dünya Kupası finallerine katılmaya hak kazanan A Millî Futbol Takımımızı, Bizim Çocuklar'ı gönülden tebrik ediyorum. Ay yıldızlı bayrağımızı 24 yılın ardından futbolun bu en büyük sahnesinde dalgalandıracak olan Millî Takımımıza önce Avustralya, Paraguay ve ABD'ye karşı oynayacağımız grup maçlarında, daha sonra inşallah finale kadar gideceğimizi ümit ettiğimiz mücadelelerde başarılar diliyorum. Bizim Çocuklar'ın her zaman olduğu gibi ay yıldızlı formayı zaferden zafere taşıyacağına, milletimizin göğsünü kabartacağına inancımız tamdır. Tüm sporcularımızı alınlarından öpüyorum."

İLK 11'LER

KOSOVA: Arijanet Muric, Vojvoda, Dellova, Hajrizi, Hajdari, Gallapeni, Hodza, Rexhbecaj, Muslija, Asllani, Vedat Muriç

TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Orkun, Kerem, Arda, Hakan, Kenan, Abdülkerim, Ozan, İsmail, Ferdi

MAÇTAN NOTLAR

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde deplasmanda Kosova ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, son oynanan Romanya mücadelesine göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.

İtalyan teknik adam, play-off yarı finalindeki Romanya karşılaşmasında ilk 11'de görevlendirdiği Mert Müldür, Samet Akaydin ve Barış Alper Yılmaz'ın yerine Kosova karşısında Zeki Çelik, Ozan Kabak ve Orkun Kökçü'ye ilk 11'de yer verdi.

Montella, kritik mücadelede kaleyi Uğurcan Çakır'a emanet ederken savunma dörtlüsünü Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı ve Ferdi Kadıoğlu'ndan oluşturdu. Orta sahada İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Arda Güler ve Kenan Yıldız'ı oynatan İtalyan çalıştırıcı, forvette ise Kerem Aktürkoğlu'na şans verdi.

Mert Günok, Altay Bayındır, Eren Elmalı, Samet Akaydin, Salih Özcan, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Mert Müldür, Atakan Karazor, Yunus Akgün ve Kaan Ayhan ise Kosova karşısında yedek soyundu.

MİLLİ TAKIMDA TEK EKSİK

A Milli Takım'da Merih Demiral sakatlığı nedeniyle bu mücadelede de kadroda yer alamadı.

Bu isimlerin yanı sıra Muhammed Şengezer, Ahmetcan Kaplan, Mustafa Eskihellaç ve Oğuz Aydın teknik ekibin kararıyla maç kadrosuna alınmadı.

BAKAN BAK, KOSOVA'DA

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kosova-Türkiye mücadelesini Fadil Vokrri Stadı'nda takip etti.

Bakan Bak, mücadeleyi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'yla birlikte izledi.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Kosova Başbakanı Albin Kurti, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü'nün Komutanı Tümgeneral Özkan Ulutaş, bakanlar, belediye başkanları, Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi de maçı izleyenler arasında yer aldı.

OZAN KABAK 23 MAÇ SONRA İLK 11'DE

Uzun bir sakatlık dönemini atlatan ve yeniden milli takım aday kadrosuna dönen Ozan Kabak, 23 maç sonra bir milli maçta ilk 11'de sahaya çıktı.

2024 Avrupa Şampiyonası öncesinde İtalya ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan ve uzun süre sahalardan uzak kalan Ozan, Romanya maçında oyuna sonradan dahil olmuştu.

TÜRK TARAFTARLAR TAKIMLARINI YALNIZ BIRAKMADI

Türk taraftarlar, deplasmanda oynanan karşılaşmada milli takımı yalnız bırakmadı.

Başkent Priştine'deki 13 bin 500 kişilik Fadil Vokrri Stadı'nda yaklaşık 750 Türk taraftar tribünde yer aldı.

Milli oyuncular, karşılaşma öncesinde tribünlere giderek Türk taraftarları selamladı.

