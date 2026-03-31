Çeyrek asırlık hasret sona erdi! Türkiye Kosova’yı mağlup ederek Dünya Kupası’nda

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK

Başkan Erdoğan, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın FIFA Dünya Kupası'na yükselmesini kutlayarak millîleri tebrik etti ve şu mesajı paylaştı:

"2026 Dünya Kupası play-off finalinde Kosova'yı mağlup ederek Dünya Kupası finallerine katılmaya hak kazanan A Millî Futbol Takımımızı, Bizim Çocuklar'ı gönülden tebrik ediyorum. Ay yıldızlı bayrağımızı 24 yılın ardından futbolun bu en büyük sahnesinde dalgalandıracak olan Millî Takımımıza önce Avustralya, Paraguay ve ABD'ye karşı oynayacağımız grup maçlarında, daha sonra inşallah finale kadar gideceğimizi ümit ettiğimiz mücadelelerde başarılar diliyorum. Bizim Çocuklar'ın her zaman olduğu gibi ay yıldızlı formayı zaferden zafere taşıyacağına, milletimizin göğsünü kabartacağına inancımız tamdır. Tüm sporcularımızı alınlarından öpüyorum."

İLK 11'LER KOSOVA: Arijanet Muric, Vojvoda, Dellova, Hajrizi, Hajdari, Gallapeni, Hodza, Rexhbecaj, Muslija, Asllani, Vedat Muriç



TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Orkun, Kerem, Arda, Hakan, Kenan, Abdülkerim, Ozan, İsmail, Ferdi

MAÇTAN NOTLAR

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde deplasmanda Kosova ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, son oynanan Romanya mücadelesine göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.

İtalyan teknik adam, play-off yarı finalindeki Romanya karşılaşmasında ilk 11'de görevlendirdiği Mert Müldür, Samet Akaydin ve Barış Alper Yılmaz'ın yerine Kosova karşısında Zeki Çelik, Ozan Kabak ve Orkun Kökçü'ye ilk 11'de yer verdi.

Montella, kritik mücadelede kaleyi Uğurcan Çakır'a emanet ederken savunma dörtlüsünü Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı ve Ferdi Kadıoğlu'ndan oluşturdu. Orta sahada İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Arda Güler ve Kenan Yıldız'ı oynatan İtalyan çalıştırıcı, forvette ise Kerem Aktürkoğlu'na şans verdi.

Mert Günok, Altay Bayındır, Eren Elmalı, Samet Akaydin, Salih Özcan, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Mert Müldür, Atakan Karazor, Yunus Akgün ve Kaan Ayhan ise Kosova karşısında yedek soyundu.