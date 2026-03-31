Çeyrek asırlık hasret sona erdi! Türkiye Kosova’yı mağlup ederek Dünya Kupası’nda
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası play-off finalinde Fadil Vokrri Stadyumu’nda Kosova ile karşılaştı. Millilerimiz, Kerem Aktürkoğlu’nun 53. dakikada kaydettiği golle rakibini 1-0 mağlup etti ve 24 yıllık Dünya Kupası hasretine son vererek adını turnuvaya yazdırmayı başardı. Öte yandan Başkan Erdoğan, Dünya Kupası’na katılmaya hak kazanan A Milli Takımımızı tebrik eden bir mesaj paylaştı. İşte nefes kesen mücadelede yaşananlar…
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Finali'nde deplasmanda Kosova'nın konuğu oldu. Fadil Vokrri Stadyumu'nda TSİ 21.45'te başlayan karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver düdük çaldı. Oliver'in yardımcılıklarını ise Stuart Burt ve James Mainwaring üstlendi.
Ev sahibi Kosova karşılaşmaya, "Muric, Dellova, Hajrizi, Hajdari, Gallapeni, Vojvoda, Hodza, Rexhbecaj, Muslija, Asllani ve Vedat Muriç" 11'i ile başladı. Türkiye ise, "Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu" ile sahada yer aldı.
Karşılaşmada ilk tehlikeli atağı Türkiye yakaladı. 9'uncu dakikada Zeki Çelik'in ortasında Kosova savunmasının uzaklaştırmak istediği top Kenan'da kaldı. Kenan'ın vuruşunda top savunmadan döndü. Sonrasında topu önünde bulan Hakan bekletmeden vurdu, meşin yuvarlak bir kez daha savunmadan geri geldi.
Topu takip eden Kenan bir kez daha şansını denedi, yine Kosova savunmasını aşamadı. Ev sahibi Kosova ise ilk tehlikeli pozisyonunu 24'üncü dakikada yakaladı. Sol kanattan Muslija'nın pasıyla savunma arkasına sarkan Asllani'nin içeri çevirdiği topu kaleci Uğurcan son anda yatarak kontrol etti.
27'nci dakikada kısa paslarla rakip sahaya yayılan milli takımda ceza sahası dışında topla buluşan Orkun'un sert şutunda top az farkla auta gitti. 29'uncu dakikada Kosova gole yaklaştı.
Yapılan baskı sonrasında topu önünde bulan Asllani'nin ceza sahası dışından çektiği şutta Uğurcan Çakır parmaklarıyla dokundu, meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü. Seken topu takip eden Vedat Muriç, meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.