Dünya Kupası yolcusu kalmasın! 2026 rotası belli oldu

Ay-Yıldızlılar, 2026 FIFA Dünya Kupası yolunda tarihi bir engeli daha aşarak adını devler sahnesine yazdırdı! Play-Off Finali’nde deplasmanda Kosova ile karşılaşan Bizim Çocuklar, Kerem Aktürkoğlu’nun ayağından bulduğu altın golle sahadan 1-0 galip ayrılarak Dünya Kupası biletini cebine koydu. ABD, Kanada ve Meksika’nın ortaklaşa düzenleyeceği futbol şöleninde D Grubu’nda yer alacak olan Milli Takımımızı; Avustralya, Paraguay ve ev sahibi ABD ile nefes kesen bir mücadele bekliyor. İşte A Millilerimizin maç takvimleri...

AA Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Finali'nde deplasmanda Kosova'nın konuğu oldu. Fadil Vokrri Stadyumu'nda TSİ 21.45'te başlayan karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver düdük çaldı.

Karşılaşmada ilk tehlikeli atağı Türkiye yakaladı. 9'uncu dakikada Zeki Çelik'in ortasında Kosova savunmasının uzaklaştırmak istediği top Kenan'da kaldı. Kenan'ın vuruşunda top savunmadan döndü.

Sonrasında topu önünde bulan Hakan bekletmeden vurdu, meşin yuvarlak bir kez daha savunmadan geri geldi. Topu takip eden Kenan bir kez daha şansını denedi, yine Kosova savunmasını aşamadı.

Ev sahibi Kosova ise ilk tehlikeli pozisyonunu 24'üncü dakikada yakaladı. Sol kanattan Muslija'nın pasıyla savunma arkasına sarkan Asllani'nin içeri çevirdiği topu kaleci Uğurcan son anda yatarak kontrol etti.

27'nci dakikada kısa paslarla rakip sahaya yayılan milli takımda ceza sahası dışında topla buluşan Orkun'un sert şutunda top az farkla auta gitti. 29'uncu dakikada Kosova gole yaklaştı. Yapılan baskı sonrasında topu önünde bulan Asllani'nin ceza sahası dışından çektiği şutta Uğurcan Çakır parmaklarıyla dokundu, meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

Seken topu takip eden Vedat Muriç, meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi. 33'üncü dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Kenan penaltı noktasına doğru çevirdi. Müsait durumdaki Kerem'in yaptığı vuruşta Kosova savunması son anda araya girdi.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. 53'üncü dakikada Türkiye öne geçti. Orkun'un pasıyla sol kanatta topla buluşan Kenan içeri çevirdi. Orkun'un vuruşunu kale önünde Kerem Aktürkoğlu tamamladı: 0-1.

Kosova, 87'nci dakikada etkili geldi. Ceza yayının sağında Asllani, plase vuruşla kaleyi yokladı fakat Uğurcan topu kornere çeldi. Karşılaşmada başka gol olmayınca A Milli Futbol Takımı sahadan 1-0'lık skorla galip ayrılarak Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

D GRUBU'NDA ZORLU RANDEVU: RAKİPLERİMİZ BELLİ OLDU

Dünya Kupası vizesini alan Ay-Yıldızlı ekibimizin turnuvadaki rakipleri de netleşti.

Millilerimiz, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda futbolseverleri ekran başına kilitleyecek rakiplerle eşleşti. Türkiye; grup aşamasında turnuvanın ev sahiplerinden ABD, fizik gücüyle dikkat çeken Avustralya ve Güney Amerika'nın dişli ekibi Paraguay ile bir üst tura çıkma mücadelesi verecek.

Turnuvanın genel açılış maçı ise 11 Haziran 2026'da efsanevi Azteca Stadı'nda ev sahibi Meksika ile Güney Afrika arasında oynanacak.

BİZİM ÇOCUKLARIN MAÇ TAKVİMİ: İLK DURAK KANADA

Millilerimizin 2026 Dünya Kupası'ndaki yolculuğu Kanada topraklarında başlayacak ve Amerika Birleşik Devletleri'nde devam edecek. İşte Ay-Yıldızlıların gruptaki maç programı:

TÜRKİYE – AVUSTRALYA (İLK MAÇ)

Tarih: 13 Haziran 2026 Cumartesi
Saat: TSİ 07.00
Stadyum: BC Place Stadyumu, Vancouver (Kanada)

TÜRKİYE – PARAGUAY (İKİNCİ MAÇ)

Tarih: 19 Haziran 2026 Cuma
Saat: TSİ 07.00
Stadyum: Levi's Stadı, Santa Clara (ABD)

TÜRKİYE – ABD (ÜÇÜNCÜ MAÇ)

Tarih: 25 Haziran 2026 Perşembe
Saat: TSİ 05.00
Stadyum: SoFi Stadyumu, Inglewood (ABD)

