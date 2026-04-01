Dünya Kupası yolcusu kalmasın! 2026 rotası belli oldu
Ay-Yıldızlılar, 2026 FIFA Dünya Kupası yolunda tarihi bir engeli daha aşarak adını devler sahnesine yazdırdı! Play-Off Finali’nde deplasmanda Kosova ile karşılaşan Bizim Çocuklar, Kerem Aktürkoğlu’nun ayağından bulduğu altın golle sahadan 1-0 galip ayrılarak Dünya Kupası biletini cebine koydu. ABD, Kanada ve Meksika’nın ortaklaşa düzenleyeceği futbol şöleninde D Grubu’nda yer alacak olan Milli Takımımızı; Avustralya, Paraguay ve ev sahibi ABD ile nefes kesen bir mücadele bekliyor. İşte A Millilerimizin maç takvimleri...
AA Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Finali'nde deplasmanda Kosova'nın konuğu oldu. Fadil Vokrri Stadyumu'nda TSİ 21.45'te başlayan karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver düdük çaldı.
Karşılaşmada ilk tehlikeli atağı Türkiye yakaladı. 9'uncu dakikada Zeki Çelik'in ortasında Kosova savunmasının uzaklaştırmak istediği top Kenan'da kaldı. Kenan'ın vuruşunda top savunmadan döndü.
Sonrasında topu önünde bulan Hakan bekletmeden vurdu, meşin yuvarlak bir kez daha savunmadan geri geldi. Topu takip eden Kenan bir kez daha şansını denedi, yine Kosova savunmasını aşamadı.
Ev sahibi Kosova ise ilk tehlikeli pozisyonunu 24'üncü dakikada yakaladı. Sol kanattan Muslija'nın pasıyla savunma arkasına sarkan Asllani'nin içeri çevirdiği topu kaleci Uğurcan son anda yatarak kontrol etti.
27'nci dakikada kısa paslarla rakip sahaya yayılan milli takımda ceza sahası dışında topla buluşan Orkun'un sert şutunda top az farkla auta gitti. 29'uncu dakikada Kosova gole yaklaştı. Yapılan baskı sonrasında topu önünde bulan Asllani'nin ceza sahası dışından çektiği şutta Uğurcan Çakır parmaklarıyla dokundu, meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.