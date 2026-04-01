Dünya Kupası yolcusu kalmasın! 2026 rotası belli oldu

Giriş Tarihi: 01 Nisan 2026 00:19 Son Güncelleme: 01 Nisan 2026 00:26 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Ay-Yıldızlılar, 2026 FIFA Dünya Kupası yolunda tarihi bir engeli daha aşarak adını devler sahnesine yazdırdı! Play-Off Finali’nde deplasmanda Kosova ile karşılaşan Bizim Çocuklar, Kerem Aktürkoğlu’nun ayağından bulduğu altın golle sahadan 1-0 galip ayrılarak Dünya Kupası biletini cebine koydu. ABD, Kanada ve Meksika’nın ortaklaşa düzenleyeceği futbol şöleninde D Grubu’nda yer alacak olan Milli Takımımızı; Avustralya, Paraguay ve ev sahibi ABD ile nefes kesen bir mücadele bekliyor. İşte A Millilerimizin maç takvimleri...