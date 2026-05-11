CANLI YAYIN

Lamine Yamal’dan dünyaya mesaj! Şampiyonluk kutlamasında Filistin bayrağı açtı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Lamine Yamal’dan dünyaya mesaj! Şampiyonluk kutlamasında Filistin bayrağı açtı

Barcelona, ezeli rakibi Real Madrid'i 2-0 mağlup ederek La Liga’da bitime 3 hafta kala 29. şampiyonluğunu ilan etti. Katalan devinin tarihi zaferine ise genç yıldız Lamine Yamal damga vurdu. 18 yaşındaki futbolcunun şampiyonluk kutlamalarında Filistin bayrağıyla verdiği görüntü, tribünlerden ve sosyal medyadan büyük destek gördü.

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) şampiyonluk düğümü dev derbide çözüldü. Sahasında Real Madrid'i konuk eden Barcelona, mücadeleden 2-0'lık net galibiyetle ayrılarak puanını 91'e yükseltti.

Barcelona La Ligada şampiyonBarcelona La Ligada şampiyon BARCELONA LA LİGA'DA ŞAMPİYON

En yakın takipçisi Real Madrid ile arasındaki puan farkını 14'e çıkaran Katalan ekibi, ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Bu zaferle birlikte Barcelona, tarihindeki 29. lig şampiyonluğuna ulaşarak önemli bir başarıya imza attı.

KUTLAMALARDA ANLAMLI DURUŞ: FİLİSTİN BAYRAĞIYLA MESAJ VERDİ

Şampiyonluk coşkusunun doruğa çıktığı kutlamalarda, Lamine Yamal tüm dünyanın dikkatini çeken bir harekete imza attı. Genç yıldız, takım arkadaşıyla birlikte üstü açık otobüsle gerçekleştirilen şampiyonluk kutlamalarında Filistin bayrağı açarak destek mesajı verdi.

PEP GUARDİOLA'DAN İSRAİL SOYKIRIMINA TEPKİ

GUARDIOLA'DAN DÜNYAYA GAZZE MESAJI: "YAŞANANLAR ACI VERİCİ"

La Liga şampiyonluğunu büyük bir coşkuyla kutlayan Barcelona'nın genç oyuncusunun bu anlamlı hareketi, sosyal medyada ve uluslararası spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Pep Guardiola, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmişti. İnsan haklarını savunmanın ideolojik değil, insanlıkla ilgili bir mesele olduğunu vurgulayan Guardiola, çocukların bombalar altında hayatını kaybettiğini söyleyerek, "Bu bizim meselemiz değil diyebilirsiniz ama dikkatli olun; bir sonraki ölen çocuklar bizimkiler olabilir." ifadelerini kullanmıştı.

Pep Guardiola: Gazzede yaşananlar acı vericiPep Guardiola: Gazzede yaşananlar acı verici PEP GUARDİOLA: GAZZE'DE YAŞANANLAR ACI VERİCİ

Manchester City FC Teknik Direktörü Guardiola, Manchester Üniversitesi tarafından kendisine verilen fahri doktora töreninde yaptığı konuşmada, Gazze'de yaşananların acı verici olduğunu belirtmişti. İspanyol teknik adam, insan haklarını savunmanın bir ideoloji değil, yaşam sevgisi meselesi olduğunu ifade etmişti.

Gazze'de yaşananların tüm insanlığı ilgilendirdiğini söyleyen Guardiola, "Dört yaşındaki kız ve erkek çocuklarının bombalarla öldürüldüğünü ya da hastanede hayatını kaybettiğini görüyoruz." demişti.

54 yaşındaki teknik adam ayrıca, Gazze'de yaşamını yitiren çocukların insanlık adına utanç verici olduğunu belirterek, "Bu meselenin bizim işimiz olmadığını düşünebilirsiniz ama dikkatli olun; bir sonraki dört veya beş yaşındaki çocuklar bizim olacak. Gazze'deki bebeklerin başına gelen korkunç olayları gördükten sonra her sabah uyandığımda çocuklarımı görüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

KATİLİN ELİ HAVADA KALDI: FİLİSTİN'DEN İSRAİL'E FİFA'DA "SOYKIRIM" TEPKİSİ

FİLİSTİNLİ BAŞKAN İSRAİLLİ TEMSİLCİNİN UZATTIĞI ELİ HAVADA BIRAKTI

FIFA Kongresi kapsamında Kanada'da gerçekleştirilen 76. toplantıda, Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Cibril Recub, katil İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırılara dikkat çeken anlamlı bir protestoya imza atmıştı.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Filistin ve İsrail temsilcilerini sahneye davet ederek "beraber çalışalım" çağrısında bulunmuştu. Ancak Filistinli başkan Recub, İsrail Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Basim Sheikh Suliman ile tokalaşmayı reddetmişti.

FIFA Kongresi’nde tarihi duruş: Filistinli başkan Rajoub, İsrailli yetkiliyle tokalaşmayı reddetti, sahnede gergin anlarFIFA Kongresi’nde tarihi duruş: Filistinli başkan Rajoub, İsrailli yetkiliyle tokalaşmayı reddetti, sahnede gergin anlar FIFA KONGRESİ’NDE TARİHİ DURUŞ: FİLİSTİNLİ BAŞKAN RAJOUB, İSRAİLLİ YETKİLİYLE TOKALAŞMAYI REDDETTİ, SAHNEDE GERGİN ANLAR

Sahnede kısa süre kalan Recub, daha sonra delegelere dönerek "Acı çekiyoruz." sözleriyle Filistin halkının yaşadığı dramı dünyaya haykırmıştı. Katil İsrail'in başta Gazze olmak üzere Filistin topraklarında sürdürdüğü saldırılar nedeniyle yaşanan insanlık dramı, böylece spor dünyasının en büyük platformlarından birinde bir kez daha gündeme taşınmıştı.

Esra Albayrak: Zihin sömürgenin son kalesidirEsra Albayrak: Zihin sömürgenin son kalesidir ESRA ALBAYRAK: ZİHİN SÖMÜRGENİN SON KALESİDİR
Gazze’de evlat hasretiyle geçen buruk Anneler GünüGazze’de evlat hasretiyle geçen buruk Anneler Günü GAZZE’DE EVLAT HASRETİYLE GEÇEN BURUK ANNELER GÜNÜ
Gazzede enkazlar arasında 23 Nisan coşkusuGazzede enkazlar arasında 23 Nisan coşkusu GAZZE'DE ENKAZLAR ARASINDA 23 NİSAN COŞKUSU
İsrail’in mide bulandıran ikiyüzlülüğüİsrail’in mide bulandıran ikiyüzlülüğü İSRAİL'İN MİDE BULANDIRAN İKİYÜZLÜLÜĞÜ

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın