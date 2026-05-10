El Clasico’da şampiyonluk gecesi! Barcelona kupaya uzandı
Camp Nou’da ezeli rakibi Real Madrid’i ağırlayan Barcelona, Marcus Rashford ve Ferran Torres’in kaydettiği gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Katalan ekbi, bitime 3 hafta kala mutlu sona ulaşarak kupayı müzesine götürdü.
Spotify Camp Nou Stadı'ndaki karşılaşmada Barcelona, 9. dakikada Marcus Rashford ve 18. dakikada Ferran Torres'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.
İkinci yarıda iki takım da gol bulamayınca Barcelona maçı önde tamamlayarak üst üste ikinci şampiyonluğunu kazandı. Real Madrid'de sakatlığı bulunan milli futbolcu Arda Güler, forma giyemedi.
Ligin bitimine üç hafta kala puanını 91'e çıkaran Barcelona, Real Madrid'in 14 puan önünde 29. şampiyonluğunu ilan etti.