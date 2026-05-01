FIFA Kongresi'nde Filistinli başkan İsrailli yetkiliyle tokalaşmadı
FIFA Kongresi kapsamında Kanada'da düzenlenen 76. toplantıda Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Cibril Recub, İsrail Futbol Federasyonu temsilcisiyle tokalaşmayı reddetti. FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun çağrısına rağmen sahnede protesto tavrı sergileyen Recub, Filistin halkının yaşadığı acılara dikkat çekti.
TOKALAŞMA ÇAĞRISINA RET
FIFA Başkanı Gianni Infantino, Filistin ve İsrail temsilcilerini sahneye davet ederek "beraber çalışalım" çağrısında bulundu. Infantino, iki tarafın FIFA çatısı altında eşit hak ve sorumluluklara sahip olduğunu vurguladı.
Ancak Filistinli başkan Recub, İsrail Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Basim Sheikh Suliman ile tokalaşmayı reddetti. Recub, sahnede kısa süre kaldıktan sonra salona dönerek protesto etti.
"ACI ÇEKİYORUZ" MESAJI
Recub, sahneden inerken salondaki delegelere hitaben "Acı çekiyoruz." ifadesini kullandı. Bu sözler, Filistin'de yaşanan insani durumun spor platformuna taşındığını gösteren güçlü bir mesaj olarak değerlendirildi.
SOSYAL MEDYADA AÇIKLAMA YAPTI
Filistinli başkan, olay sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"FIFA toplantısı platformundan, ulusal onurun protokol kurallarına tabi olmadığını ve sporcularımız dahil halkımızın kanının kutsallığına duyduğumuz saygıdan dolayı, İsrail Futbol Federasyonu temsilcisiyle tokalaşmayı reddederek açık ve ilkesel bir tutum aldık."
SPOR ALTYAPISINA YÖNELİK ZARARLAR
Filistin Olimpiyat Komitesi verilerine göre, 2023 Ekim ayından itibaren Gazze'de 1007 Filistinli sporcu hayatını kaybetti. Aynı dönemde 265 spor tesisinin zarar gördüğü bildirildi.
Açıklamada, zarar gören tesisler arasında 23 stat, 35 spor salonu ve 58 kulüp binasının bulunduğu belirtildi. Ayrıca FIFA finansmanıyla yapılan 12 sahanın tamamen yıkıldığı ifade edildi.
BÖLGEDEKİ CAN KAYBI VERİLERİ
Verilere göre, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında toplam 72 bin 601 kişi hayatını kaybetti. Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025 sonrasında ise en az 824 Filistinlinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.