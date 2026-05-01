FIFA Kongresi'nde Filistinli başkan İsrailli yetkiliyle tokalaşmadı

ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA

FIFA Kongresi kapsamında Kanada'da düzenlenen 76. toplantıda Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Cibril Recub, İsrail Futbol Federasyonu temsilcisiyle tokalaşmayı reddetti. FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun çağrısına rağmen sahnede protesto tavrı sergileyen Recub, Filistin halkının yaşadığı acılara dikkat çekti.

TOKALAŞMA ÇAĞRISINA RET

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Filistin ve İsrail temsilcilerini sahneye davet ederek "beraber çalışalım" çağrısında bulundu. Infantino, iki tarafın FIFA çatısı altında eşit hak ve sorumluluklara sahip olduğunu vurguladı.

Ancak Filistinli başkan Recub, İsrail Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Basim Sheikh Suliman ile tokalaşmayı reddetti. Recub, sahnede kısa süre kaldıktan sonra salona dönerek protesto etti.

"ACI ÇEKİYORUZ" MESAJI

Recub, sahneden inerken salondaki delegelere hitaben "Acı çekiyoruz." ifadesini kullandı. Bu sözler, Filistin'de yaşanan insani durumun spor platformuna taşındığını gösteren güçlü bir mesaj olarak değerlendirildi.

SOSYAL MEDYADA AÇIKLAMA YAPTI

Filistinli başkan, olay sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"FIFA toplantısı platformundan, ulusal onurun protokol kurallarına tabi olmadığını ve sporcularımız dahil halkımızın kanının kutsallığına duyduğumuz saygıdan dolayı, İsrail Futbol Federasyonu temsilcisiyle tokalaşmayı reddederek açık ve ilkesel bir tutum aldık."

SPOR ALTYAPISINA YÖNELİK ZARARLAR

Filistin Olimpiyat Komitesi verilerine göre, 2023 Ekim ayından itibaren Gazze'de 1007 Filistinli sporcu hayatını kaybetti. Aynı dönemde 265 spor tesisinin zarar gördüğü bildirildi.

Açıklamada, zarar gören tesisler arasında 23 stat, 35 spor salonu ve 58 kulüp binasının bulunduğu belirtildi. Ayrıca FIFA finansmanıyla yapılan 12 sahanın tamamen yıkıldığı ifade edildi.

BÖLGEDEKİ CAN KAYBI VERİLERİ

Verilere göre, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında toplam 72 bin 601 kişi hayatını kaybetti. Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025 sonrasında ise en az 824 Filistinlinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

KATİLİN ELİ HAVADA KALDI: FİLİSTİN'DEN İSRAİL'E FİFA'DA "SOYKIRIM" TEPKİSİ

CİBRİL RECUB KİM

Cibril Recub (Cibril Er-Recub), Filistinli üst düzey bir siyasetçi, Fetih Hareketi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Filistin Futbol Federasyonu Başkanıdır. Aynı zamanda Filistin Devleti Gençlik ve Spor Yüksek Konseyi Başkanlığı görevini yürüten, İsrail politikalarına karşı sert duruşuyla ve spor dünyasındaki etkinliğiyle tanınan bir isimdir.

FİLİSTİN'DE SPORA "SAVAŞ" DARBESİ

İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'deki spor altyapısının yaklaşık %90'ı tahrip olmuş veya ağır hasar görmüştür. Futbol sahaları mezarlığa dönüşürken, sporcular enkaz altında kalan salonlarda veya yıkıntılar arasında antrenman yapmaya çalışmaktadır.

Gazze'de Zarar Gören Spor Altyapısı ve Durumu

  • Tesislerin Durumu: Stadyumlar, kulüp binaları ve kapalı spor salonları kullanılamaz hale gelmiştir.
  • Enkaz Altında Antrenman: Filistinli sporcular, yıkılmış yapıların altında kurdukları kısıtlı alanlarda hayat mücadelesi ve spor disiplinini bir arada sürdürmeye çalışıyor.
  • Saldırılarda Kayıplar: Birçok sporcu ve teknik direktör, İsrail saldırılarında hayatını kaybetmiş veya yaralanmıştır.
  • Kullanım Amacının Değişmesi: Futbol sahaları, yoğun can kayıpları nedeniyle defin alanı (mezarlık) olarak kullanılmak zorunda kalınmıştır.
  • Bölgesel Etki: Yalnızca Gazze değil, Batı Şeria'da da Filistinli çocukların futbol sahaları yıkım tehdidi altındadır
Filistin-İsrail arasındaki gerginlik, 2024-2026 yılları arasında spor arenasında derin diplomatik krizlere, boykotlara ve FIFA/IOC düzeyinde yoğun yaptırım tartışmalarına sahne olmaktadır.

2026 FIFA Kararı: FIFA, Mart 2026'da aldığı kararla, Filistin Futbol Federasyonu'nun (PFA) İsrail'in uluslararası müsabakalardan ihraç edilmesi talebini reddetti. FIFA, İsrail'in "işgal altındaki topraklarda yerleşik kulüplerle faaliyet gösterdiği" iddialarına yönelik başvuru için "hukuki karmaşıklık" gerekçesiyle işlem yapmadı.

Filistin'in Tepkisi: PFA, FIFA'nın yaptırımlarını "ciddiyetten uzak" ve "tutarsız" bularak, Rusya ve Belarus'a uygulanan yaptırımların İsrail'e uygulanmamasını ayrımcılık olarak nitelendirdi.

Sporcu ve Tesis Kayıpları: Mart 2026 verilerine göre, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında Filistin'de 1000'den fazla sporcu hayatını kaybetti, 500'den fazla futbolcu öldürüldü ve 265 spor tesisinden 184'ü tamamen yıkıldı.

2026 Kış Olimpiyatları Protestoları: Milano-Cortina Kış Olimpiyatları meşalesinin geçişi sırasında "İsrail'e kırmızı kart" sloganlarıyla protestolar düzenlendi.

2026 Dünya Kupası Güvenlik: İsrail'in 2026 Dünya Kupası elemelerinde yer alması ve maçlarını oynaması nedeniyle uluslararası arenada protestolar ve güvenlik endişeleri devam etmektedir
Krizin Temel Taşları (2024-2026):

Paris 2024 Olimpiyatları: FIFA, İsrail'in Paris Olimpiyatları'nda futbol turnuvasına katılmasına izin vererek, nihai kararı turnuva sonrasına ertelemişti.

İsrail Sporcularının Rolü: Filistin tarafı, bazı İsrailli sporcuların Gazze'deki askeri operasyonlara katıldığını veya destek verdiğini belirterek uluslararası müsabakalardan men edilmelerini talep etmektedir. Tepkilerin ardından FIFA, Şubat 2026'da Gazze'de 20 bin kişilik ulusal stadyum ve 50 futbol sahası inşa edecek projeyi onayladığını duyurdu.

FIFA'nın Yatırım Kararı:

FIFAdan skandal karar FIFA'DAN SKANDAL KARAR
