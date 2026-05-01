İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'deki spor altyapısının yaklaşık %90'ı tahrip olmuş veya ağır hasar görmüştür. Futbol sahaları mezarlığa dönüşürken, sporcular enkaz altında kalan salonlarda veya yıkıntılar arasında antrenman yapmaya çalışmaktadır. Gazze'de Zarar Gören Spor Altyapısı ve Durumu

Cibril Recub (Cibril Er-Recub), Filistinli üst düzey bir siyasetçi, Fetih Hareketi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Filistin Futbol Federasyonu Başkanıdır. Aynı zamanda Filistin Devleti Gençlik ve Spor Yüksek Konseyi Başkanlığı görevini yürüten, İsrail politikalarına karşı sert duruşuyla ve spor dünyasındaki etkinliğiyle tanınan bir isimdir.

Filistin-İsrail arasındaki gerginlik, 2024-2026 yılları arasında spor arenasında derin diplomatik krizlere, boykotlara ve FIFA/IOC düzeyinde yoğun yaptırım tartışmalarına sahne olmaktadır.

2026 FIFA Kararı: FIFA, Mart 2026'da aldığı kararla, Filistin Futbol Federasyonu'nun (PFA) İsrail'in uluslararası müsabakalardan ihraç edilmesi talebini reddetti. FIFA, İsrail'in "işgal altındaki topraklarda yerleşik kulüplerle faaliyet gösterdiği" iddialarına yönelik başvuru için "hukuki karmaşıklık" gerekçesiyle işlem yapmadı.



Filistin'in Tepkisi: PFA, FIFA'nın yaptırımlarını "ciddiyetten uzak" ve "tutarsız" bularak, Rusya ve Belarus'a uygulanan yaptırımların İsrail'e uygulanmamasını ayrımcılık olarak nitelendirdi.



Sporcu ve Tesis Kayıpları: Mart 2026 verilerine göre, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında Filistin'de 1000'den fazla sporcu hayatını kaybetti, 500'den fazla futbolcu öldürüldü ve 265 spor tesisinden 184'ü tamamen yıkıldı.



2026 Kış Olimpiyatları Protestoları: Milano-Cortina Kış Olimpiyatları meşalesinin geçişi sırasında "İsrail'e kırmızı kart" sloganlarıyla protestolar düzenlendi.



2026 Dünya Kupası Güvenlik: İsrail'in 2026 Dünya Kupası elemelerinde yer alması ve maçlarını oynaması nedeniyle uluslararası arenada protestolar ve güvenlik endişeleri devam etmektedir

Krizin Temel Taşları (2024-2026):

Paris 2024 Olimpiyatları: FIFA, İsrail'in Paris Olimpiyatları'nda futbol turnuvasına katılmasına izin vererek, nihai kararı turnuva sonrasına ertelemişti.



İsrail Sporcularının Rolü: Filistin tarafı, bazı İsrailli sporcuların Gazze'deki askeri operasyonlara katıldığını veya destek verdiğini belirterek uluslararası müsabakalardan men edilmelerini talep etmektedir. Tepkilerin ardından FIFA, Şubat 2026'da Gazze'de 20 bin kişilik ulusal stadyum ve 50 futbol sahası inşa edecek projeyi onayladığını duyurdu.



FIFA'nın Yatırım Kararı: