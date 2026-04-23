Bazı şehirler vardır, çocuk sesleriyle değil, güne patlamaların yankısıyla uyanır. Bazı çocuklar vardır, oyuncaklarla değil, hayatta kalma mücadelesiyle büyür. O şehirlerden biri de Gazze.

Gazze'de savaşı gölgesinde 23 Nisan







Gazze'nin batısındaki Tel El-Hava'da hayat, alışılagelmişin çok ötesinde bir trajedi ve kahramanlık hikayesine sahne oluyor. İsrail zulmü altında her gün ölümle burun buruna gelen çocuklar için bu kez Gazze sokaklarından farklı sesler yükseldi.



23 NİSAN COŞKUSU ENKAZLARI SARDI

Gazzeli minikler için enkazlar arasında çok anlamlı bir organizasyona imza atıldı. Türkiye'nin çocuklara armağan ettiği bu kutlu bayram, Gazze'nin yetim yavrularına bir nebze de olsa nefes aldırdı. Gazze'de 23 Nisan coşkusu çoşkusu yaşanadı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen organizasyonda, az da olsa o çocuklar moral buldu.



ATEŞ HATTINDA BİR GÜNLÜK MOLA

Tüm dünyanın gözü önünde tarihin en ağır insani krizlerinden birinin yaşandığı Gazze'de, çocuklar için kurulan bu küçük dünya, savaşın karanlığına tutulmuş bir fener gibiydi. Bir yanda bitmek bilmeyen işgalci İsrail'in saldırıları, diğer yanda çocukların sessiz çığlığı. Yerinden edilmiş Filistinli çocuklar, yıkılmış binaların arasında bir araya gelerek oyunlar oynadı, şarkılar söyledi.