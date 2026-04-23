Gazze'de enkazlar arasında 23 Nisan coşkusu: İsrail zulmü altında çocukların direnişi
İşgalci İsrail'in ateş hattına çevirdiği Gazze'den tüm dünyaya insanlık dersi niteliğinde görüntüler yükseldi. Tel El-Hava bölgesinde, yıkılan binaların ve enkaz yığınlarının gölgesinde bir araya gelen Filistinli yavrular, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak savaşa ve ölüme inat gülümsemeye çalıştı. Türk bayraklarının dalgalandığı, palyaço seslerinin patlama seslerine karıştığı o anlarda, Gazzeli miniklerin yaşama tutunma mücadelesi kalpleri dağladı.
Bazı şehirler vardır, çocuk sesleriyle değil, güne patlamaların yankısıyla uyanır. Bazı çocuklar vardır, oyuncaklarla değil, hayatta kalma mücadelesiyle büyür. O şehirlerden biri de Gazze.
Gazze'nin batısındaki Tel El-Hava'da hayat, alışılagelmişin çok ötesinde bir trajedi ve kahramanlık hikayesine sahne oluyor. İsrail zulmü altında her gün ölümle burun buruna gelen çocuklar için bu kez Gazze sokaklarından farklı sesler yükseldi.
23 NİSAN COŞKUSU ENKAZLARI SARDI
Gazzeli minikler için enkazlar arasında çok anlamlı bir organizasyona imza atıldı. Türkiye'nin çocuklara armağan ettiği bu kutlu bayram, Gazze'nin yetim yavrularına bir nebze de olsa nefes aldırdı. Gazze'de 23 Nisan coşkusu çoşkusu yaşanadı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen organizasyonda, az da olsa o çocuklar moral buldu.
ATEŞ HATTINDA BİR GÜNLÜK MOLA
Tüm dünyanın gözü önünde tarihin en ağır insani krizlerinden birinin yaşandığı Gazze'de, çocuklar için kurulan bu küçük dünya, savaşın karanlığına tutulmuş bir fener gibiydi. Bir yanda bitmek bilmeyen işgalci İsrail'in saldırıları, diğer yanda çocukların sessiz çığlığı. Yerinden edilmiş Filistinli çocuklar, yıkılmış binaların arasında bir araya gelerek oyunlar oynadı, şarkılar söyledi.
TÜRK BAYRAKLARIYLA DÜNYAYA MESAJ
Dramatik anların yaşandığı kutlamada, miniklerin yüzleri rengarenk boyandı ve palyaço gösterileriyle kahkahalar enkazlar arasında yankılandı. Ellerindeki şanlı Türk bayraklarını gururla sallayan yavrular, yeniden gülümsemeyi hatırlamaya çalıştı.
GÜLÜMSEMENİN ARDINDAKİ KAHREDEN GERÇEK
Ancak bu kısa süreli sevincin hemen ardından, Gazze'nin kan ağlayan gerçeği kendini bir kez daha hatırlattı. Çocuklar oyun oynarken, çok yakın bir noktadan ölüm haberleri gelmeye devam ediyordu. Ama o gülümsemenin ardında susturulamayan bir gerçek vardı. O saatlerde Beyt Lahiya'daki İsrail saldırılarında üçü akranları beş kişi daha hayattan koparıldı.
KAYIPLARIN SAYISI 50 BİNİ AŞTI
Gazze'deki vahşetin bilançosu her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Tarihi bir tanıklık yapan haberde, çocuk kayıplarının ulaştığı korkunç boyut vurgulandı. Bu zamana kadar Gazze şeridinde yaşamını yitiren çocukların sayısı 50 bini aştı.
ÇOCUK OLABİLME ÇABASI VE İNATLA YAŞAMAK
Gazze'de kutlanan bu 23 Nisan, sadece bir bayram kutlaması değil, aynı zamanda savaşın ağır yükünü omuzlarında taşıyan miniklerin dünyaya haykırışıydı. Enkaza dönen bir coğrafyada kutlanan bu 23 Nisan, sadece bir bayram değil, savaşın ağır yükünü omuzlarında taşıyan miniklerin bir günlüğüne de olsa çocuk olabilme çabasıydı.
DÜNYAYA FISILDANAN SON SÖZ: İNATLA HAYATTA KALMAK!
Gazzeli yavruların enkazlar arasındaki direnişi, insanlık tarihine geçecek bir mesajla son buldu. Gazzeli çocuklar enkazın arasında oynarken dünyaya tek bir şey fısıldadı: "Çocukluk bazen sadece inatla hayatta kalmaktı." Gazze'nin çocukları, üzerlerine yağan bombalara rağmen, 23 Nisan'da tüm dünyaya "biz buradayız" mesajı verdi.