İsrail’in mide bulandıran iki yüzlülüğü! Gazze’de bebek katili: Evinde şefkat maskeli

Fotoğraf (ahaber.com.tr-arşiv) Gazze'de binlerce çocuğun ölümüne ve yetim kalmasına neden olan katil İsrail askerlerinden birinin, görev dönüşü çocuklarına sarıldığı anlar sosyal medyada servis edildi. Siyonist zulmü nedeniyle Gazze'de hayat adeta durma noktasına gelirken, hayatta kalan çocuklar tarihin en ağır imtihanıyla karşı karşıya bırakıldı. Artık ne sığınacak bir evleri ne de başlarını yaslayacak bir babaları kalan Gazzeli yetimler, erken yaşta büyümek zorunda kaldı.

Fotoğraf (ahaber.com.tr-arşiv) Birçoğu çocuk yaşta omuzlarına binen bu devasa yükle, hayatta kalan kardeşlerine ve annelerine bakabilmek için hayata tutunmaya çalışıyor. GAZZE'DE ÇOCUKLAR BABALARINA SARILAMIYOR KATİLLERİN ELİNDEKİ MASUM KANI TEMİZLENEMEZ Siyonist ordunun algı operasyonları kapsamında servis ettiği her bir kare, Gazze'deki zulmün üzerini örtmek yerine, yapılan iki yüzlülüğü ve insanlık dışı tutumu daha da derinleştiriyor.