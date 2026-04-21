İsrail’in mide bulandıran iki yüzlülüğü! Gazze’de bebek katili: Evinde şefkat maskeli
Gazze'yi adeta bir çocuk mezarlığına çeviren, 50 binden fazla masumu hayattan koparan işgalci İsrail'in iki yüzlülüğü pes dedirtti! Binlerce çocuğu yetim ve öksüz bırakıp, babaları evlatlarının cansız bedenlerine sarılmaya mahkum eden katil askerlerin, kanlı operasyonlar sonrası evlerine dönüp kendi çocuklarına şefkatle sarıldığı görüntüler sosyal medyada infial yarattı. Siyonist zulmün karanlık gerçekliğini maskelemeye çalışan bu "mutlu aile" pozları, Gazze sokaklarındaki çocuk cesetlerinin ve yıkılan yuvaların gölgesinde büyük bir provokasyon olarak nitelendiriliyor.
İşgalci İsrail'in doğrudan savunmasız çocukları hedef alan saldırıları, Gazze'yi tarihin gördüğü en büyük çocuk mezarlıklarından birine dönüştürdü.
Bölgeden gelen son raporlar, dehşetin kan donduran boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.
Gazze'de 50 binden fazla masumun İsrail saldırılarında ya hayatını kaybettiği ya da ömür boyu taşıyacakları ağır yaralarla sakat bırakıldı.
BİR YANDA CANSIZ BEDENLER BİR YANDA İKİ YÜZLÜ ŞOVLAR
Gazze'de binlerce çocuk yetim kalırken, binlerce baba da evlatlarının parçalanmış bedenlerini kucaklayarak toprağa vermek zorunda kaldı. Ancak bu vahşeti gerçekleştiren katil askerlerin, evlerine döndüğünde sergilediği tiyatro vicdanları bir kez daha yaraladı.