Gençlerbirliği’nden müthiş geri dönüş! Sahadan 3 puanla ayrıldı
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan grup maçlarıyla başladı. Dev turnuvada B Grubu ilk maçında Gençlerbirliği sahasında Sipay Bodrum FK'yı konuk etti. Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği, Bodrum FK önünde 1-0 geriye düşmesine rağmen ikinci yarıyla birlikte 3 gol bularak sahadan galip ayrıldı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Dev turnuvada B Grubu ilk maçında Gençlerbirliği ile Sipay Bodrum FK karşı karşıya geldi.
Maçta gol perdesini Adem Metin Türk açtı ve 19. dakikada konuk takımı öne geçirdi. İlk yarı 1-0 sona erdi.
İkinci devrede Ali Habeşoğlu Ege temsilcisinin farkı ikiye çıkarmasını sağladı. 59'da Mbaye Niang, ev sahibi ekip adına ilk golü kaydetti. 67'de Samed Onur tabelayı eşitlerken 2 dakika sonra Niang bir kez daha sahneye çıkarak ağları havalandırdı. Maç 3-2 bitti.
İLK YARI
18. dakikada Sipay Bodrum FK öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına kadar ilerleyen Dimitrov'un pasında, kale önünde Adem Metin Türk topu filelere gönderdi: 0-1
35. dakikada Gençlerbirliği'nin savunmadan çıkarken kaptırdığı topta Adem Metin Türk'ün dar açıdan şutunda kaleci Velho gole izin vermedi.
Maçın ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İKİNCİ YARI
51. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Ceza alanının solundan Dimitrov'un yerden pasında, Abdurrahim Dursun'un altıpas içindeki müdahalesi sonrası boşta kalan meşin yuvarlağı Ali Habeşoğlu ağlarla buluşturdu: 0-2
59. dakikada başkent ekibi farkı 1'e indirdi. Sol kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında topla buluşan Niang, ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Bahri Can Tosun'un solundan filelere yolladı: 1-2
67. dakikada Gençlerbirliği beraberliği yakaladı. Sağ korner bayrağının hemen yanından kullanılan serbest vuruşta Samed Onur, topu kalenin sol üst köşesine gönderdi: 2-2
69. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Metehan Mimaroğlu'nun sol taraftan yaptığı ortada direkten dönen topu Niang, müsait pozisyonda filelerle buluşturdu: 3-2
Gençlerbirliği, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.
Goller: Dk. 18 Adem Metin Türk, Dk. 51 Ali Habeşoğlu (Sipay Bodrum FK), Dk. 59 ve 69 Niang, Dk. 67 Samed Onur (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Dk. 62 Bahri Can Tosun, Dk. 90+5 İsmail Tarım (Sipay Bodrum FK), Dk. 64 Samed Onur, Dk. 84 Abdurrahim Dursun (Gençlerbirliği)
İŞTE İLK 11'LER
Gençlerbirliği: Ricardo Velho, Thalisson, Zan Zuzek, Abdurrahim Dursun, Sinan Osmanoğlu, Henry Onyekuru, Samed Onur, Varesanovic, Fıratcan Üzüm, Kevin Csoboth, M'Baye Niang.
Sipay Bodrum FK: Bahri Can Tosun, Mert Yılmaz, İsmail Tarım, Mustafa Erdilman, Omar Imeri, Adem Metin Türk, Furkan Apaydın, Ege Bilsel, Enes Öğrüce, Zdravko Dimitrov, Ali Habeşoğlu.
