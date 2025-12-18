CANLI-Gençlerbirliği-Sipay Bodrum FK

18 Aralık 2025, Perşembe
18.12.2025
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan grup maçlarıyla başladı. Dev turnuvada B Grubu ilk maçında Gençlerbirliği sahasında Sipay Bodrum FK'yı konuk ediyor. Karşılaşma A Spor'da naklen canlı yayınlanırken maçın 19. dakikasında Bodrumspor bulduğu golle maça önde başladı.

İŞTE İLK 11'LER

Gençlerbirliği: Ricardo Velho, Thalisson, Zan Zuzek, Abdurrahim Dursun, Sinan Osmanoğlu, Henry Onyekuru, Samed Onur, Varesanovic, Fıratcan Üzüm, Kevin Csoboth, M'Baye Niang.

Sipay Bodrum FK: Bahri Can Tosun, Mert Yılmaz, İsmail Tarım, Mustafa Erdilman, Omar Imeri, Adem Metin Türk, Furkan Apaydın, Ege Bilsel, Enes Öğrüce, Zdravko Dimitrov, Ali Habeşoğlu.

