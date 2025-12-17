CANLI - Trabzonspor-Alanyaspor
Trabzonspor, Süper Lig’deki iyi gidişatını Ziraat Türkiye Kupası’na taşımak istiyor. Bordo-mavililer, A Grubu’ndaki ilk maçında evinde Alanyaspor’u konuk ediyor. Fatih Tekke'nin rotasyon yapmasının beklendiği maçta Mehmet Türkmen düdük çaldı. Karşılaşma A Spor'dan naklen yayınlanırken taraflar ilk düdüğün çalmasıyla başladı.
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Beşiktaş ile 3-3 berabere kalan Trabzonspor, ligde yakaladığı çıkışı Ziraat Türkiye Kupası'na da taşımak istiyor.
İŞTE İLK 11'LER
Trabzonspor: : Onuralp, Pina, Serdar, Batagov, Arif, Ozan, Bouchouari, Cihan, Sikan, Olaigbe, Augusto
Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Hadergjonaj, Janvier, Fatih, Ruan, Hagi, Güven, Ui-jo.
LİG SONRASI KUPA MESAİSİ
Bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'ndaki ilk maçında Alanyaspor'u konuk edecek. Karadeniz ekibi, Akdeniz temsilcisi karşısında sahadan 3 puanla ayrılarak hem iç sahadaki yenilmezlik serisini sürdürmeyi hem de zirve yarışındaki iddiasını kupada da güçlendirmeyi amaçlıyor.
ROTASYON BEKLENİYOR
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, az süre verdiği oyuncularını Alanyaspor mücadelesinde değerlendirecek. Bordo-mavililer, 22 Aralık Pazartesi günü ise deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. 21 Aralık-18 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek olan Afrika Kupası için ülkelerinin milli takım kamplarına katılan Onuacuh ve Oulai bordo-mavili takımdan ayrı kalacak.
İKİ TAKIM ARASINDA 22. RANDEVU
Trabzonspor ile Alanyaspor, 19'u lig ve 2'si kupada olmak oynanan 21 resmi müsabakada iki takım da birbirine üstünlük kuramadı. Ligdeki 19 maç ve kupada oynanan 2 karşılaşmada her iki takımın da 8'er galibiyeti bulunuyor. 5 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Karadeniz ekibi ile Akdeniz temsilcisi birbirlerine 33 gol attı.
BİR KEZ FİNAL OYNADILAR
Trabzonspor ile Alanyaspor, yarın yapacakları maçla birlikte kupada 3. kez karşılaşacaklar. Daha önce kupadaki 2 mücadelede kazanan taraf Trabzonspor olmuştu. 2019-2020 sezonunda finalde bordo-mavililer 2-0 galip gelerek 9. kez Türkiye Kupası'nı müzesine getirmişti. Geçtiğimiz sezon ise bordo-mavili ekip rakibini A Grubu'ndaki mücadelede 3-0 mağlup etmişti.
SÜPER LİG'DE ALANYASPOR'A KAYBETMEDİ
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Süper Lig'de Alanyaspor'a karşı çıktığı maçları kaybetmedi. Geçtiğimiz sezon bordo-mavililer, Tekke yönetiminde 4-3 kazanırken, 2022-23 sezonunda ise Fatih Tekke, İstanbulspor'u çalıştırdığı dönemde 2-1 yine galip gelmişti.
Bu sezon Süper Lig'de oynanan karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
