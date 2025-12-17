CANLI - Trabzonspor-Alanyaspor

Trabzonspor ligdeki iyi gidişatını kupaya da taşımanın peşinde (AA)



ROTASYON BEKLENİYOR

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, az süre verdiği oyuncularını Alanyaspor mücadelesinde değerlendirecek. Bordo-mavililer, 22 Aralık Pazartesi günü ise deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. 21 Aralık-18 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek olan Afrika Kupası için ülkelerinin milli takım kamplarına katılan Onuacuh ve Oulai bordo-mavili takımdan ayrı kalacak.



İKİ TAKIM ARASINDA 22. RANDEVU

Trabzonspor ile Alanyaspor, 19'u lig ve 2'si kupada olmak oynanan 21 resmi müsabakada iki takım da birbirine üstünlük kuramadı. Ligdeki 19 maç ve kupada oynanan 2 karşılaşmada her iki takımın da 8'er galibiyeti bulunuyor. 5 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Karadeniz ekibi ile Akdeniz temsilcisi birbirlerine 33 gol attı.