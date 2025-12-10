İcardi'den ayrılık iddialarına yanıt! "Beni kimse aramadı"

icardi, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Anladığım kadarıyla ismim iş yapıyor ve bazı "gazeteciler" kulübün beni arayıp sözleşmemin "yenilenmeyeceğini" bildirdiğini iddia etmek istiyor ama beni kimse aramadığı gibi, menajerimi de kimse aramadı. Dünkü yenilgiyi örtbas etmek için haber olmayan bir şeyi haber diye satmak mı istiyorlar? Sözleşmem Haziran 2026'da bitiyor. Bunun için imajımı kullanmalarına izin vermiyorum. Merak etmeyin, sözleşmem bittiğinde buradan başım dik ayrılacağım. Ve hipotetik olarak daha önce gidersem de bu tamamen %100 benim kararım olur, başkasının değil. Size bir öpücük gönderiyorum. Icardi'yi birkaç ay daha elinizde tutacaksınız. Tadını çıkarın, çünkü sonra beni özleyeceksiniz."