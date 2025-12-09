Türk futbolunda bahis depremi! TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’ndan önemli mesajlar

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu spor gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

HACIOSMANOĞLU'NUN SÖZLERİNDE ÖNE ÇIKANLAR

Girdiğimiz bu yoldan geri dönmeyiz.

Suçlar örtbas edildi. Bugün gelinen noktanın sorumlusu iradesizlik.

Dursun ağabey ile görüştük. Maçla ilgili şikayetleri vardı. Bana göre sersenişte bulunması gereken Fenerbahçe.

Operasyonlar derinleştikçe panik arttı.

Hakemlik müessesi büyük travmaya uğradı.

HACIOSMANOĞLU'NUN SÖZLERİNİN TAMAMI

Üzüntümüz o ki, Biz dünyanın öteki ucunda milli duyguları yaşarken Türkiye'de kişisel hesaplar peşinde koşanlar bu milli duyguları yaşamamamıza vesile oldular. Kuranın sevincini yaşayamadık buradaki açıklamalardan dolayı. Bu kadar basit olmamalı.

"AYNI ŞEKİLDE DEVAM EDECEĞİZ"

Hiçbir zaman bu koltukta 3 ay daha kalalım 1 sene daha kalalım diye düşüncemiz olmadı. Türk futboluna hizmet etmek için yola çıktık. İlkemiz şeffaf, adil, adaletli ve herkese eşit mesafede olmaktı. Bugüne kadar başardık, aynı şekilde devam edeceğiz. Bizi eski yönetimlerle karşılaştırmasınlar. Şu camia güçlü, iyi geçinelim de burada kalalım diye bir düşüncemiz olamaz.

"AMACIMIZ TÜRK FUTBOLUNA HİZMET ETMEK"

Amacımız, Türk futboluna hizmet etmek. Bunu yapamayacağımızı anladığımız anda hiçbir arkadaşımızın burada durma niyeti yok. Yıllardır sorunlar kapının arkasına sürülüp atıldı. Burada öyle rezil kararlar alındı ki, Öyle suçlar örtbas edildi ki... Bugün gelmiş olduğumuz tablonun sorumlusu bu iradesizlikti.

"ŞİKAYET ETMESİ GEREKEN FENERBAHÇE"

Galatasaray buraya geldi. Bir pozisyonda sarı kart verilmediği için serzenişleri oldu ama bana göre orda şikayet etmesi gereken Fenerbahçe. Fenerbahçe 8 kişiyle atağa çıkarken oyunu durdurdu hakem.