Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi açıklandı!
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.12.2025 19:50 Güncelleme: 09.12.2025 20:26
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup müsabakalarındaki ilk hafta maçlarının tarihleri netleşti. Buna göre Fenerbahçe ile Beşiktaş 23 Aralık salı günü saat 20.30'ta Chobani Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup müsabakalarındaki ilk hafta maçlarının tarihleri belli oldu.
Buna göre Fenerbahçe ile Beşiktaş 23 Aralık salı günü saat 20.30'ta Chobani Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
Ziraat Türkiye Kupası Grup 1. maçlarının programı şu şekilde:
