04 Aralık 2025, Perşembe
Haberler Spor Haberleri Eurovision'da İsrail boykotu! O ülkeler yarışmadan çekildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.12.2025 21:03 Güncelleme: 04.12.2025 21:35
Avrupa Yayın Birliği (EBU) Genel Kurulu'nun, İsrail'in Eurovision şarkı yarışmasına katılımına onay vermesinin ardından İspanya, Hollanda, Slovenya, İzlanda ve İrlanda, Eurovision 2026'ya katılmayacaklarını duyurdu.

Avrupa Yayın Birliği (EBU), İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımı konusunda oylama yapılmamasına karar verdi. Bu kararın ardından İsrail'in 2026 Eurovision'a katılması netleşti.

Avrupa ülkelerinden bazıları ise kararın ardından peş peşe boykota gitti.

Bu kapsamda Hollanda, İspanya, İrlanda ve Slovenya, Eurovision şarkı yarışmasından çekildiğini açıkladı.

