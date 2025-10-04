Namağlup Göztepe RAMS Başakşehir’i konuk ediyor!

04 Ekim 2025, Cumartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 04.10.2025 11:17
RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın (5 Ekim Pazar) deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Cihan Aydın yönetecek.

Süper Lig'de bir maçı eksik olan RAMS Başakşehir, 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 6 puan topladı.

Ligde mağlubiyeti olmayan ve çıktığı 7 müsabakada 3 galibiyet ve 4 beraberlik yaşayan Göztepe ise 13 puana sahip.

RAMS Başakşehir'de sakatlıkları bulunan Leo Duarte ve Davie Selke maçta forma giyemeyecek.

