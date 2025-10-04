CANLI | Galatasaray - Beşiktaş

İlkay Gündoğan

20 FUTBOLCUNUN İLK DERBİ HEYECANI

G.Saray'ın Beşiktaş'ı misafir edeceği derbide 20 futbolcu, görev verilmesi durumunda ilk kez 2 ezeli ekip arasında oynanacak bir maçta forma giyecek. Sarı kırmızılılarda şans bulurlarsa Uğurcan, Singo, Sane ve İlkay'ın yanı sıra Metehan, Jacobs ile Yusuf Demir ilk kez Galatasaray formasıyla Kartal'a karşı mücadele edecek. Beşiktaş'ta ise Jurasek, Abraham, Orkun, Ndidi, Taylan, Toure, Djalo, Cerny, Cengiz, Gökhan ve Jota Silva'nın yanı sıra altyapıdan yetişen Devrim Şahin ile Kartal Kayra Yılmaz görev alırlarsa siyah beyazlılarla ilk kez Cimbom'a rakip olacak.