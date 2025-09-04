Dünya Şampiyonası tarihinde ilk! Filenin Sultanları yarı finalde

(FOTO: AA )

DÜNYA ŞAMPİYONASI TARİHİNDE İLK

Müsabaka boyunca üstün taraf olan A Milliler, ABD'yi 3-1 yenerek Dünya Şampiyonası'nda ilk kez yarı finale yükseldi. Sultanlar setleri 25-14, 25-14 ve alırken ABD tek kazandığı seti 25-22 önde kapattı.