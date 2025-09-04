Dünya Şampiyonası tarihinde ilk! Filenin Sultanları yarı finalde

04 Eylül 2025, Perşembe
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2025 18:25 Güncelleme: 04.09.2025 18:56
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası çeyrek final mücadelesinde ABD’yi 3-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi ve adını dünyanın en iyi 4 takımı arasına yazdırdı.

FİLENİN SULTANLARI YARI FİNALDE!

Filenin Sultanları, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası çeyrek final mücadelesinde ABD ile karşılaştı.

DÜNYA ŞAMPİYONASI TARİHİNDE İLK
Müsabaka boyunca üstün taraf olan A Milliler, ABD'yi 3-1 yenerek Dünya Şampiyonası'nda ilk kez yarı finale yükseldi. Sultanlar setleri 25-14, 25-14 ve alırken ABD tek kazandığı seti 25-22 önde kapattı.

RAKİP JAPONYA!
Filenin Sultanları, yarı finalde Türk başantrenör Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Japonya ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma 6 Eylül Cumartesi günü saat 11:30'da oynanacak.

MAÇ SONUCU ŞÖYLE: Türkiye-ABD:3-1

İlk set sonucu: Türkiye-ABD: 25-14

İkinci set sonucu: Türkiye-ABD: 22-25

Üçüncü set sonucu: Türkiye-ABD: 25-14

