Bursaspor - Söğütspor
Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Tur maçında Bursaspor ile Söğütspor kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmanın canlı takibini ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz...
Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor.
Turnuvada 1. Tur maçında Bursaspor ile Söğütspor kozlarını paylaşıyor.
İLK 11'LER
Bursaspor: Anıl, Furkan, Alperen, Tunahan, Tayfun, İlhan, Hakkı, Zeki, Emir, Hamza, Emrehan
Söğütspor: Burak, Özkan, Oğuz, Yasin, Hüdai, Yusuf, Deniz, Mümin, Samet, Yağızcan, Kerem, Kaan