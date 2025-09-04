04 Eylül 2025, Perşembe
Bursaspor - Söğütspor

Bursaspor - Söğütspor

Giriş: 04.09.2025 22:03 Güncelleme: 04.09.2025 22:04


Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Tur maçında Bursaspor ile Söğütspor kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmanın canlı takibini ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz...

Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor.

Turnuvada 1. Tur maçında Bursaspor ile Söğütspor kozlarını paylaşıyor.

Bursaspor: Anıl, Furkan, Alperen, Tunahan, Tayfun, İlhan, Hakkı, Zeki, Emir, Hamza, Emrehan

Söğütspor: Burak, Özkan, Oğuz, Yasin, Hüdai, Yusuf, Deniz, Mümin, Samet, Yağızcan, Kerem, Kaan

