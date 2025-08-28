Beşiktaş ayrılığı duyurdu! Solskjaer dönemi sona erdi

UEFA Konferans Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Lausanne'a 1-1'in rövanşında 1-0 yenilen Beşiktaş, Avrupa defterini kapattı. Bunun ardından siyah beyazlı takım Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayırdığını açıkladı.

SOLSKJAER İLE YOLLAR AYRILDI

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde İsviçre ekibi Lausanne'a elenen Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in sözleşmesi feshedildi. Karşılaşmanın ardından stadyumda başkan Serdal Adalı ile bir toplantı yapan Norveçli teknik adam ile yollar ayrıldı. Solskjaer, Ocak ayında takımın başına geçmişti.

Beşiktaş'tan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile olan sözleşmemiz yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan karar neticesinde feshedilmiştir. Başkanımız Serdal Adalı, toplantı sonrası yaptığı görüşmede Solskjaer'e bugüne kadar olan hizmetleri için teşekkür etti. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadeleri kullanıldı.

BEŞİKTAŞ'TAN AVRUPA'YA VEDA

Bu sezon Avrupa macerasına UEFA Avrupa Ligi elemelerinde Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımıyla eşleşerek başlayan Beşiktaş, iki maçta da rakibine yenilince yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam etti. Üçüncü eleme turunda İrlanda'nın St. Patrick's takımını saf dışı bırakan siyah-beyazlı ekip, play-off turunda ise İsviçre temsilcisi Lausanne ile eşleşti.

Lausanne ile deplasmanda oynanan ilk maçta rakibiyle 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, İstanbul'da taraftarının karşısında çıktığı rövanşı kaybederek Avrupa'ya veda etti.