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Türkiye Kupası Finali'nin tarihi ve stadyumu belli oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.04.2025 17:54
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Türkiye Kupası Finali’nin tarihi ve stadyumu belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan dorukta. Finalin nerede ve ne zaman oynanacağı merakla beklenirken, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) konuya ilişkin resmi açıklamayı yaptı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası Finali 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü Eskişehir Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

Finale kalan iki takımın belli olmasının ardından, dev mücadelede kupayı müzesine götürecek ekip Eskişehir'de belli olacak.

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Türkiye Kupası Finali’nin tarihi ve stadyumu belli oldu Türkiye Kupası Finali’nin tarihi ve stadyumu belli oldu Türkiye Kupası Finali’nin tarihi ve stadyumu belli oldu
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