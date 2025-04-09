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Zalime ve zulme karşı dik duruş! Kerem Aktürkoğlu'ndan Gazze paylaşımı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.04.2025 00:31 Güncelleme: 09.04.2025 00:50
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Zalime ve zulme karşı dik duruş! Kerem Aktürkoğlu’ndan Gazze paylaşımı

Katil İsrail, yaşlı, genç ve çocuk demeden Gazze'ye ölüm yağdırmaya devam ediyor. Benfica'ya transfer olan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla zulme karşı dik duruş sergiledi. İşte o paylaşım...

Katil İsrail, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

(FOTO: AA ) (FOTO: AA )

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1163 Filistinli hayatını kaybetti, 2 bin 735 kişi yaralandı.

(FOTO: AA ) (FOTO: AA )

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 523'e, yaralıların sayısı ise 114 bin 776'ya yükseldi.

(FOTO: AA ) (FOTO: AA )

Terör devleti katliamlarını sürdürürken sezon başında Benfica'ya transfer olan ve gösterdiği performansla takımın en önemli isimlerinden biri haline gelen Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla zulme karşı dik duruş sergiledi.

(FOTO: sosyal medya | ahaber.com.tr ekran görüntüsü) (FOTO: sosyal medya | ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

"GAZZE'DE ZULÜM ARŞ'A DAYANDI"
26 yaşındaki futbolcu Aktürkoğlu yaptığı paylaşımında, "Gazze'de zulüm Arş'a dayandı" ifadeleri yer aldı.

(Foto: AA)(Foto: AA)

GAZZE'YE İLK DESTEK PAYLAŞIMI DEĞİL
Öte yandan milli yıldız Kerem Aktürkoğlu, 16.10.2024 tarihinde de İsrail'in Filistin'deki katliamına yine tepki göstermişti.

Kerem, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı: "Herkesin temkinli yaklaşılması gerektiğini söylediği bir konu olduğunun farkındayım, duyuyorum. Ama duyduklarım sadece onlar değil... Bir halkın çaresiz çığlığı; ölen çocukların, sivillerin maruz kaldığı katliam. Bazen evlerinde, bazen ibadet alanlarında, bazen de yardım bekledikleri hastanelerde... İsrail ile Filistin arasında tarih boyunca birçok şey yaşanmış olabilir ancak şu an gördüğüm, bir milletin yok edilmek üzere olması. Bunu biliyorum ve buna sessiz kalamıyorum. Yukarıda saydıklarımı kınamayacak kimse var mı? Böyle bir dehşet karşısında her şey yolundaymışçasına hayatımıza devam etmek ne kadar mümkün? Bu katliam durmalı, çocuklar yaşamalı, aileler mutlu olmalı... Artık yeter!"

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