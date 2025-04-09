THY Euroleague’de son hafta heyecanı! Avrupa’da Türk derbisi ihtimali...

Monaco - Panathinaikos maçı (AFP)



EŞLEŞMELER NASIL OLACAK?

Ligde eşleşmeler son hafta maçları ile ve play-in karşılaşmalarından sonra netleşecek.



Son hafta maçlarından sonra iki play-off eşleşmesi belli olacak. Diğer iki play-off eşleşmesi ise play-in karşılaşmalarından sonra belirlenecek.



Ligde 7. ve 8. ile 9. ve 10. sıradaki takımlar play-in'de karşı karşıya gelecek. 7-8 galibi doğrudan play-off'a çıkacak. 9-10 galibi ile 7-8 mağlubu ise play-off'un son biletini almak için bir maç daha oynayacak. Karşılaşmalar normal sezonu üst sırada olan takımların sahasında tek maç eleme usulüyle oynanacak.



Play-in sonunda, ligi lider bitiren takım, 9-10 galibi ile 7-8 mağlubunun oynayacağı karşılaşmanın galibiyle eşleşecek. Normal sezonu 2. sırada bitiren ekip ise 7-8 galibiyle play-off'ta karşılaşacak.



Normal sezonu 3. sırada bitiren ekip 6. sıradaki takımla, 4. tamamlayan ise 5. sıradaki takımla karşı karşıya gelecek. Play-off maçları 5 maç üzerinden oynanacak ve 3 galibiyet alan ekipler Dörtlü Final'e yükselecek.



Play-in maçları 15 ve 18 Nisan'da oynanacak. Play-off maçları ise 22 Nisan-7 Mayıs'ta gerçekleşecek. Dörtlü Final ise 23-25 Mayıs'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de oynanacak.



MAÇ PROGRAMI VE PUAN DURUMU

Ligde 34. hafta maçlarının programı şöyle:



Yarın:

21.00 LDLC ASVEL (Fransa)-Monaco (Fransa) (Astroballe)

21.00 Bayern Münih (Almanya) -Fenerbahçe Beko (Sap Garden)

21.15 Olympiakos (Yunanistan)-Maccabi Playtika (İsrail) (Barış ve Dostluk)

21.30 Partizan (Sırbistan)-Real Madrid (İspanya) (Belgrad Arena)

21.30 EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)-Baskonia (İspanya) (Unipol Forum)

21.45 Paris Basketbol (Fransa)-ALBA Berlin (Almanya) (Adidas Arena)



11 Nisan Cuma:

20.30 Anadolu Efes-Zalgiris (Litvanya) (Basketbol Gelişim Merkezi)

21.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-Kızılyıldız (Sırbistan) (OAKA Altion)

21.30 Barcelona (İspanya)-Virtus Segafredo Bologna (İtalya) (Palau Blaugrana)



Puan durumu son haftaya girilirken şöyle oluştu:

TAKIM O G M A Y AV 1 Olympiakos 33 23 10 2842 2677 165 2 Fenerbahçe Beko 33 22 11 2740 2683 57 3 Panathinaikos AKTOR 33 21 12 2894 2747 147 4 Monaco 33 20 13 2830 2723 107 5 Anadolu Efes 33 19 14 2854 2711 143 6 Real Madrid 33 19 14 2779 2708 71 7 Bayern Münih 33 19 14 2888 2895 -7 8 Barcelona 33 19 14 2875 2750 125 9 Kızılyıldız 33 18 15 2680 2618 62 10 Paris Basketbol 33 18 15 2868 2847 21 11 Partizan 33 16 17 2691 2633 58 12 EA7 Emporio Armani Milan 33 16 17 2785 2845 -60 13 Zalgiris 33 15 18 2549 2582 -33 14 Baskonia 33 14 19 2706 2719 -13 15 LDLC ASVEL 33 13 20 2662 2814 -152 16 Maccabi Playtika 33 11 22 2828 2953 -125 17 Virtus Segafredo Bologna 33 9 24 2596 2743 -147 18 ALBA Berlin 33 5 28 2583 3002 -419