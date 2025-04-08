Beşiktaş'ta sakatlık şoku: Emirhan Topçu'nun adalesinde gerilme ve ödem
Beşiktaşlı Emirhan Topçu, Kasımpaşa maçında sakatlık geçirerek oyuna devam edemedi. Kulüpten yapılan açıklamada, Emirhan’ın uyluk üst bölgesinde ağrı hissettiği ve yapılan MR sonucunda, rectus femoris kasında gerilme ve ödem tespit edildiği belirtildi.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında dün oynanan Kasımpaşa maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Beşiktaşlı futbolcu Emirhan Topçu'da gerilme ve ödem tespit edildiği açıklandı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Uyluk üst bölgesinde ağrı hissederek oyuna devam edemeyen futbolcumuz Emirhan Topçu'nun yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, uyluk üst adalesinde (rectus femoris) gerilme ve ödem saptanmıştır. Emirhan Topçu'nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.