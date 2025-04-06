İsrail’de on binlerce kişiden Netanyahu’ya çağrı: Gazze’ye saldırıları derhal durdur!

İsrail'in dört bir yanında, özellikle başkent Tel Aviv'de on binlerce kişi sokaklara çıkarak Başbakan Binyamin Netanyahu'ya Gazze'ye yönelik saldırıları durdurma çağrısı yaptı. Göstericiler, ateşkesin sağlanması ve esirlerin geri getirilmesi talebiyle meydanları doldurdu.

Tel Aviv'in Begin Caddesi ve Habima Meydanı, akşam saatlerinde binlerce protestocuya ev sahipliği yaptı. Gösterilerde, Netanyahu hükümetinin Gazze'ye yönelik yeniden başlattığı saldırılara son vermesi ve esir takası anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanması talep edildi.

Gazze'de esir tutulduktan sonra serbest bırakılan Gadi Moses, kalabalığa yaptığı duygusal konuşmada, İsrail ordusunun bombardımanlarının esirlerin hayatını riske attığını söyledi. Moses, "Oradaydım, bombaların sesini duydum. Bu korkunç bir şey. Esir kardeşlerimiz her bombardımanda umutlarını yitiriyor. Bu saldırılar onları öldürdü ve daha fazlasını da öldürebilir," dedi.

Esir takasının ilk aşamasında serbest bırakılan İsrailli asker Liri Albag ise, savaşın yeniden başlamasının esirler için büyük bir tehlike oluşturduğunu vurgulayarak, "İlk ateşkes bozulduğunda ben de çöktüm. Hala içeride olanlar var ve biz sessiz kalamayız" diye konuştu.

Gösterilerde sık sık "Ateşkes şimdi!", "Esirleri geri getirin!" ve "Gazze'den elinizi çekin!" sloganları atıldı. Hükümete baskı yapan protestocular, İsrail toplumunda artan savaş karşıtlığını bir kez daha gözler önüne serdi.