İsrail'in yalanını ABD basını ortaya çıkardı! Gazzeli sağlıkçıları katledip ambulansları gömdüler! Sağlıkçının son sözleri yürek dağladı
New York Times tarafından Cumartesi günü yayınlanan bir video, 23 Mart’ta Gazze’nin güneyinde 15 Filistinli sağlık görevlisinin öldürülmesiyle ilgili olarak İsrail işgal güçlerinin kamuoyuna sunduğu açıklamanın doğru olmadığını ortaya koydu.
Uluslararası kamuoyunun tepkisi üzerine İsrail işgal güçleri, saldırıya ilişkin yaptığı ilk açıklamada, sağlık ekiplerine ait araçların "farları veya acil durum ışıkları olmadan, önceden koordinasyon sağlanmadan şüpheli şekilde" kendilerine yaklaştığını öne sürmüştü.
Siyonist güçler ayrıca, saldırıda Hamas ve İslami Cihad üyeleri olduklarını iddia ettiği 9 kişinin öldürüldüğünü belirtmişti.
Ancak New York Times'ın yayınladığı video, İsrail işgal güçlerinin bu iddialarını tamamen yalanlıyor.
AMBULANSLAR AÇIKTI, SİNYAL LAMBALARI YANIYORDU
The New York Times'ın yayımladığı görüntülerde, ambulanslar ve bir itfaiye aracı net şekilde işaretli ve sinyal lambaları yanar halde görülüyor. Sabahın erken saatlerinde, Rafah'ın kuzeyinden güneye doğru ilerleyen konvoy, daha önce saldırıya uğramış bir ambulansa yardım etmek için duruyor.
Sağlık çalışanları araçlardan inip yardım etmek üzere yönelirken, yoğun silah sesleri duyulmaya başlıyor. Kamera sarsılıyor ve video kararıyor, ancak ses kaydı beş dakika boyunca devam ediyor. Silah sesleri kesilmiyor.
"AFFET ANNE... BU YOLU BEN SEÇTİM"
Videoda sağlık görevlisinin son sözleri de duyuluyor: "Affet beni anne. Bu yolu ben seçtim — insanlara yardım etmek." Ardından defalarca "Allah-u Ekber" ve şehadet getirdiği duyuluyor.
Aynı anda yardım çalışanlarının panik içindeki sesleri ve arka planda İbranice bağıran askerler de işitiliyor. Video kaydını yapan sağlık görevlisinin başından vurularak öldüğü, cesedinin daha sonra bir toplu mezarda bulunduğu açıklandı.
BM GÜVENLİK KONSEYİ'NE SUNULDU
Filistin Kızılayı (PRCS), New York'ta Birleşmiş Milletler binasında düzenlenen basın toplantısında videoyu BM Güvenlik Konseyi'ne sunduklarını açıkladı. PRCS Başkanı Dr. Younis Al-Khatib, yardım görevlilerinin yakın mesafeden hedef alındığını söyledi.
"SEKİZ GÜN BİZİ KARANLIKTA BIRAKTILAR"
Dr. Khatib, "İsrail yardım çalışanlarının nerede olduğunu biliyordu çünkü onları onlar öldürdü. Aileler perişan oldu, günlerce bilgi alamadık." dedi.
Saldırıdan beş gün sonra, Birleşmiş Milletler ve Kızılay, İsrail işgal güçleriyle yapılan uzun müzakereler sonucunda bölgeye giriş izni aldı. Arama kurtarma ekipleri, ezilmiş ambulansların ve BM logolu araçların yanında sığ bir toplu mezarda 15 ceset buldu.
UYDU GÖRÜNTÜLERİ: ARAÇLAR GÖMÜLMÜŞ
Saldırının ardından çekilen uydu görüntülerinde ambulans ve itfaiye araçlarının yoldan çekildiği ve topluca bir noktaya taşındığı, birkaç gün sonra ise üzerlerinin toprakla kapatıldığı görülüyor. Ayrıca bölgede üç askeri buldozer ve bir kazıcı aracın bulunduğu kaydedildi.
EN ÖLÜMCÜL SALDIRI: 2017'DEN BU YANA İLK
Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu'ndan Dylan Winder, olayın 2017'den bu yana bu kurumların çalışanlarına yönelik en ölümcül saldırı olduğunu söyledi.
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, olayın bağımsız bir soruşturmayla incelenmesi gerektiğini belirtti ve "İsrail işgal güçlerinin savaş suçu işlemiş olabileceği yönünde ciddi endişeler" olduğunu ifade etti.
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