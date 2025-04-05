İsrail’in yalanını ABD basını ortaya çıkardı! Gazzeli sağlıkçıları katledip ambulansları gömdüler! Sağlıkçının son sözleri yürek dağladı

Katil İsrail güçlerinin saldırısı sonrası bölgede ambulansa yardım etmek için duran 9 sağlıkçı da hayatını kaybediyor. (Ekran görüntüsü)

BM GÜVENLİK KONSEYİ'NE SUNULDU

Filistin Kızılayı (PRCS), New York'ta Birleşmiş Milletler binasında düzenlenen basın toplantısında videoyu BM Güvenlik Konseyi'ne sunduklarını açıkladı. PRCS Başkanı Dr. Younis Al-Khatib, yardım görevlilerinin yakın mesafeden hedef alındığını söyledi.

"SEKİZ GÜN BİZİ KARANLIKTA BIRAKTILAR"

Dr. Khatib, "İsrail yardım çalışanlarının nerede olduğunu biliyordu çünkü onları onlar öldürdü. Aileler perişan oldu, günlerce bilgi alamadık." dedi.

Saldırıdan beş gün sonra, Birleşmiş Milletler ve Kızılay, İsrail işgal güçleriyle yapılan uzun müzakereler sonucunda bölgeye giriş izni aldı. Arama kurtarma ekipleri, ezilmiş ambulansların ve BM logolu araçların yanında sığ bir toplu mezarda 15 ceset buldu.

UYDU GÖRÜNTÜLERİ: ARAÇLAR GÖMÜLMÜŞ

Saldırının ardından çekilen uydu görüntülerinde ambulans ve itfaiye araçlarının yoldan çekildiği ve topluca bir noktaya taşındığı, birkaç gün sonra ise üzerlerinin toprakla kapatıldığı görülüyor. Ayrıca bölgede üç askeri buldozer ve bir kazıcı aracın bulunduğu kaydedildi.

EN ÖLÜMCÜL SALDIRI: 2017'DEN BU YANA İLK

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu'ndan Dylan Winder, olayın 2017'den bu yana bu kurumların çalışanlarına yönelik en ölümcül saldırı olduğunu söyledi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, olayın bağımsız bir soruşturmayla incelenmesi gerektiğini belirtti ve "İsrail işgal güçlerinin savaş suçu işlemiş olabileceği yönünde ciddi endişeler" olduğunu ifade etti.