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ABD'de binler Filistin için yürüdü: Gazze ölürse insanlık ölür!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 06.04.2025 08:50
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ABD’de binler Filistin için yürüdü: Gazze ölürse insanlık ölür!

ABD'nin başkenti Washington'da bir araya gelen binlerce kişi, Filistin'e destek gösterisi düzenledi, İsrail'in gerçekleştirdiği soykırımı lanetledi. Göstericiler, İsrail'i eleştirdiği için hukuksuzca gözaltına alınan Rümeysa Öztürk ve Filistin asıllı Mahmud Halil'in de serbest bırakılması için 'Ellerinizi öğrencilerden çekin!' sloganı attı.

Yaklaşık 300'e yakın sivil toplum kuruluşunun destek verdiği gösteride, binlerce kişi başkentteki Capitol binası karşısındaki National Mall alanında toplandı.

ABD'nin başkenti Washington'da bir araya gelen binlerce kişi, Filistin'e destek gösterisi düzenledi. Başkentteki Capitol binası yakınlarında toplanan göstericiler, dev Filistin Bayrağı taşıdı. Göstericiler daha sonra Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) genel merkezine yürüdüler. (AA)ABD'nin başkenti Washington'da bir araya gelen binlerce kişi, Filistin'e destek gösterisi düzenledi. Başkentteki Capitol binası yakınlarında toplanan göstericiler, dev Filistin Bayrağı taşıdı. Göstericiler daha sonra Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) genel merkezine yürüdüler. (AA)

Burada ellerinde Filistin bayrakları ile "Bırakın Gazze yaşasın", "Gazze ölürse insanlık ölür", "Siyonizm eşittir ölüm" yazılı pankart ve dövizlerle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden göstericiler, "Filistin'e özgürlük", "Soykırıma son", "Trump, Filistin soykırımı hakkında saklanamazsın" sloganları attı.

Ortodoks Yahudiler de eyleme katıldı. (AA)Ortodoks Yahudiler de eyleme katıldı. (AA)

Trump yönetiminin İsrail'e verdiği desteğe de tepki gösteren göstericiler arasında, ellerinde "Filistinli annelerin çığlıkları peşimizi bırakmayacak" yazılı büyük bir pankart taşıyan bir grup kadın, kucaklarında kefene sarılı bebek maketleri ve üzerinde kırmızı boyalarla İsrail'in Gazze'de öldürdüğü çocuklara vurgu yaptı.

Göstericiler Trump'ın İsrail'e verdiği desteği eleştirdi. (AA)Göstericiler Trump'ın İsrail'e verdiği desteği eleştirdi. (AA)

YÜZLERCE ÇOCUK AYAKKABISI CAPITOL BİNASINDA

Gösteride ayrıca İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybeden çocukları temsilen Capitol binası karşısında yere dizilen yüzlerce çocuk ayakkabısı sergilendi.

Foto: AAFoto: AA

Başkent dışındaki eyaletlerden de destek için geldiği Kongre binası önündeki protesto gösterisinde Ortodoks Yahudi grupların bulunması dikkati çekti.

MAHMUT HALİL VE RÜMEYSA ÖZTÜRK SERBEST BIRAKILSIN!

Gösteride ayrıca Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlileri tarafından Filistin'e destek verdiği için sınır dışı edilmek üzere geçen haftalarda gözaltına alınan Columbia Üniversitesinden Filistinli aktivist Mahmud Halil ve Tufts Üniversitesinden Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün serbest bırakılmasını isteyen dövizler yer aldı.

Foto: AAFoto: AA

Yapılan konuşmalardan sonra dev bir Filistin bayrağı taşıyan göstericiler, başkentteki ICE genel merkezi önüne yürüdü.

Foto: AAFoto: AA

Washington DC polisi, protesto nedeniyle çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, bazı sokak ve caddeleri trafiğe kapadı.

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ABD’de binler Filistin için yürüdü: Gazze ölürse insanlık ölür! ABD’de binler Filistin için yürüdü: Gazze ölürse insanlık ölür! ABD’de binler Filistin için yürüdü: Gazze ölürse insanlık ölür!
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