ABD’de binler Filistin için yürüdü: Gazze ölürse insanlık ölür!

ABD'nin başkenti Washington'da bir araya gelen binlerce kişi, Filistin'e destek gösterisi düzenledi. Başkentteki Capitol binası yakınlarında toplanan göstericiler, dev Filistin Bayrağı taşıdı. Göstericiler daha sonra Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) genel merkezine yürüdüler. (AA)



Burada ellerinde Filistin bayrakları ile "Bırakın Gazze yaşasın", "Gazze ölürse insanlık ölür", "Siyonizm eşittir ölüm" yazılı pankart ve dövizlerle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden göstericiler, "Filistin'e özgürlük", "Soykırıma son", "Trump, Filistin soykırımı hakkında saklanamazsın" sloganları attı.