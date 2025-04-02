Mourinho’dan olay hareket! Okan Buruk yere yığıldı | Olaylı derbi dünya basınında

(FOTO: ahaber.com.tr)

KIRMIZI KART GÖRDÜLER

Olaylar sonrası Galatasaray'da Kerem Demirbay, Barış Alper kırmzıı kart gördü. Fenerbahçe'de ise Mert Hakan, yardımcı antrenör Salvatore Foti kırmızı kart gördü.

MOURİNHO'DAN OLAY HAREKET!

Jose Mourinho, maçtan sonrası Okan Buruk'un burnunu sıktı. Buruk, müdahalenin ardından yerde kaldı.

(FOTO: ahaber.com.tr)

Buruk, Mourinho'nun kendisine yaptığı hareketten sonra çok sinirlendi. Mertens, Frankowski ve teknik heyet Buruk'u zor tuttu.

Galatasaraylı oyuncular, Okan Buruk'u zor sakinleştirdi. Bu hareket karşısında sinirlenen Buruk'u Galatasaraylı oyuncular zor sakinleştirdi. O anlar kameralara yansıdı.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

GALATASARAY'DAN JOSE MOURİNHO'NUN HAREKETİNE İLK TEPKİ

Galatasaray, maç sonu Jose Mourinho'nun hareketine tepki olarak yaptığı paylaşımda; "Saldırmayacak, hazmedeceksiniz!" yazdı.

OKAN BURUK'TAN İLK AÇIKLAMA

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından Okan Buruk'tan A Spor'a çarpıcı açıklamalar geldi. Galibiyeti oyuncularına armağan eden Buruk, "Maça çok iyi başladık, bu zafer oyuncularımın emeğidir" dedi. Jose Mourinho'nun maç sonu yaptığı hareketle ilgili de konuşan Buruk, "Hakemleri tebrik etmeye gittim, o da geldi ve arkamdan burnumu sıktı. Hiç hoş ve şık bir hareket değildi" ifadelerini kullandı.