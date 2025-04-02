Mourinho'dan olay hareket! Okan Buruk yere yığıldı | Olaylı derbi dünya basınında
Jose Mourinho, maçtan sonrası Okan Buruk'un burnunu sıktı. Buruk, müdahalenin ardından yerde kaldı. Öte yandan Galatasaray, maç sonu Jose Mourinho'nun hareketine tepki olarak yaptığı paylaşımda; 'Saldırmayacak, hazmedeceksiniz!' yazdı. Ayrıca dünya basın Mourinho'nun fiziksel müdahalesini son dakika olarak verdi. Jose Mourinho'nun maç sonu yaptığı hareketle ilgili de konuşan Buruk, 'Hakemleri tebrik etmeye gittim, o da geldi ve arkamdan burnumu sıktı. Hiç hoş ve şık bir hareket değildi' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray, olaylı derbide Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.
Barış Alper'in 87. dakikada oyundan çıkıp yedek kulübesine geldiği sırada saha karıştı. İki takımın birbirine girmesi sonrasında güvenlik güçleri sahaya girerek olaylara müdahele etti. Bir süre duran oyun sonrası mücadele kaldığı yerden +11 dakika uzatma verilerek oynandı.
KIRMIZI KART GÖRDÜLER
Olaylar sonrası Galatasaray'da Kerem Demirbay, Barış Alper kırmzıı kart gördü. Fenerbahçe'de ise Mert Hakan, yardımcı antrenör Salvatore Foti kırmızı kart gördü.
MOURİNHO'DAN OLAY HAREKET!
Jose Mourinho, maçtan sonrası Okan Buruk'un burnunu sıktı. Buruk, müdahalenin ardından yerde kaldı.
Buruk, Mourinho'nun kendisine yaptığı hareketten sonra çok sinirlendi. Mertens, Frankowski ve teknik heyet Buruk'u zor tuttu.
Galatasaraylı oyuncular, Okan Buruk'u zor sakinleştirdi. Bu hareket karşısında sinirlenen Buruk'u Galatasaraylı oyuncular zor sakinleştirdi. O anlar kameralara yansıdı.
GALATASARAY'DAN JOSE MOURİNHO'NUN HAREKETİNE İLK TEPKİ
Galatasaray, maç sonu Jose Mourinho'nun hareketine tepki olarak yaptığı paylaşımda; "Saldırmayacak, hazmedeceksiniz!" yazdı.
OKAN BURUK'TAN İLK AÇIKLAMA
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından Okan Buruk'tan A Spor'a çarpıcı açıklamalar geldi. Galibiyeti oyuncularına armağan eden Buruk, "Maça çok iyi başladık, bu zafer oyuncularımın emeğidir" dedi. Jose Mourinho'nun maç sonu yaptığı hareketle ilgili de konuşan Buruk, "Hakemleri tebrik etmeye gittim, o da geldi ve arkamdan burnumu sıktı. Hiç hoş ve şık bir hareket değildi" ifadelerini kullandı.
FRANSIZ MEDYASI SOSYAL MEDYASI HESABINDAN PAYLAŞTI
Fransız gazetesi RMCsport da, Mourinho'nun bu hamlesini sosyal medya hesabından paylaştı.
İSPANYOLLAR İLK DAKİKADA GİRDİ
İspanya'nın yüksek tirajlı gazetesi MARCA, Jose Mourinho'nun bu hamlesinin ardından son dakika haberini paylaştı. Marca, "Jose Mourinho, Okan Buruk'un burnundan tutuyor." şeklinde bir gönderi yayımladı.
"GALATASARAY DELİRTİR"
Galatasaray resmi sosyal medya hesabından dikkat çeken Mourinho paylaşımında bulundu.
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