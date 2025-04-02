02 Nisan 2025, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Mourinho’dan Buruk’a şaşırtan müdahale! Galatasaraylı oyuncular, Okan Buruk'u zor sakinleştirdi
Türkiye Kupası çeyrek finalinde Kadıköy'de oynanan derbide Galatasaray, Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup etti. Maç sonrası tansiyon yükseldi. Jose Mourinho, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un burnunu çekti. Bu hareket karşısında sinirlenen Buruk'u Galatasaraylı oyuncular zor sakinleştirdi. O anlar kameralara yansıdı...