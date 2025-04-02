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Mourinho’dan Buruk’a şaşırtan müdahale! Galatasaraylı oyuncular, Okan Buruk’u zor sakinleştirdi

Mourinho’dan Buruk’a şaşırtan müdahale! Galatasaraylı oyuncular, Okan Buruk'u zor sakinleştirdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.04.2025 23:33
Türkiye Kupası çeyrek finalinde Kadıköy'de oynanan derbide Galatasaray, Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup etti. Maç sonrası tansiyon yükseldi. Jose Mourinho, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un burnunu çekti. Bu hareket karşısında sinirlenen Buruk'u Galatasaraylı oyuncular zor sakinleştirdi. O anlar kameralara yansıdı...
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Mourinho’dan Buruk’a şaşırtan müdahale! Galatasaraylı oyuncular, Okan Buruk’u zor sakinleştirdi
Galatasaraylı oyuncular Okan Buruk’u zor sakinleştirdi
Galatasaraylı oyuncular Okan Buruk'u zor sakinleştirdi
Mourinho maç sonu Buruk’un burnunu sıktı
Mourinho maç sonu Buruk'un burnunu sıktı
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