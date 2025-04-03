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Inter, İtalya Kupası yarı finalinde Milan ile 1-1 berabere kaldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 03.04.2025 06:47
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Inter, İtalya Kupası yarı finalinde Milan ile 1-1 berabere kaldı

İtalya Kupası yarı final ilk maçında Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun golüyle deplasmanda Milan ile 1-1 berabere kaldı.

Milan'daki San Siro Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi Milan, 47. dakikada Tamaraebi Bakumo-Abraham'ın golüyle 1-0 öne geçti. Inter, 67. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahası dışından attığı golle eşitliği yakaladı ve maç 1-1 sona erdi. Rövanş maçı, 23 Nisan'da oynanacak. Diğer yarı final ilk maçında dün Bologna, deplasmanda Empoli'ye karşı 3-0'lık avantaj elde etmişti.
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