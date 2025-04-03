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Derbi sonrası yeni paylaşım: Galatasaray delirtir!

Derbi sonrası yeni paylaşım: Galatasaray delirtir!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.04.2025 00:01
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup ederek yarı finale yükselen Galatasaray, derbi zaferini kutlamaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı kulüp, "Galatasaray delirtir." başlıklı yeni bir paylaşım yaparak ezeli rakibine göndermede bulundu. Bu paylaşım, taraftarlar arasında büyük ilgi gördü ve sosyal medyada gündem oldu.
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Derbi sonrası yeni paylaşım: Galatasaray delirtir!
Derbi sonrası yeni paylaşım: Galatasaray delirtir!
Derbi sonrası yeni paylaşım: Galatasaray delirtir!
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