03 Nisan 2025, Perşembe
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Derbi sonrası yeni paylaşım: Galatasaray delirtir!
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup ederek yarı finale yükselen Galatasaray, derbi zaferini kutlamaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı kulüp, "Galatasaray delirtir." başlıklı yeni bir paylaşım yaparak ezeli rakibine göndermede bulundu. Bu paylaşım, taraftarlar arasında büyük ilgi gördü ve sosyal medyada gündem oldu.