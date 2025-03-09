09 Mart 2025, Pazar
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Milli atıcı Şevval İlayda Tarhan Avrupa şampiyonu!

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.03.2025 15:17
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Milli atıcı Şevval İlayda Tarhan Avrupa şampiyonu!

Milli atıcı Şevval İlayda Tarhan, Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda şampiyon oldu.

Milli atıcı Şevval İlayda Tarhan, Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda kadınlar havalı tabanca finalinde 240.8 puanla altın madalya kazandı.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, Hırvatistan'ın Osijek kentinde devam eden şampiyonada, Türkiye adına yarışan olimpiyat ikincisi ay-yıldızlı sporculardan Şevval İlayda, kadınlar havalı tabanca finalinde 240.8 puanla altın madalyanın sahibi oldu.

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Milli atıcı Şevval İlayda Tarhan Avrupa şampiyonu! Milli atıcı Şevval İlayda Tarhan Avrupa şampiyonu! Milli atıcı Şevval İlayda Tarhan Avrupa şampiyonu!
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