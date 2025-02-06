ZTK Canlı | İstanbulspor - Kasımpaşa

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. B Grubu maçında Uğur Okulları İstanbulspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan ve saat 13.00'te başlayan karşılaşma, A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanıyor. Hakem Reşat Onur Coşkunses'in yönettiği mücadelede Coşkunses'in yardımcılıklarını Özcan Sultanoğlu ve Ramazan Ufuk Avdaş yapıyor.

Henüz puanla tanışamayan Uğur Okulları İstanbulspor, gruptaki ilk maçında Gaziantep FK'ya 4-0 mağlup oldu. Rakibi gibi puanı bulunmayan Kasımpaşa ise Fenerbahçe'ye 3-0 yenildi.

İSTANBULSPOR - KASIMPAŞA İLK 11'LER

İstanbulspor: Alp, Yunus, Yiğit, Duhan, Yusuf Ali, İsa, Demir, Şeref, Loshaj, Cham, Krstovski

Kasımpaşa: Ege, Yunus, Taylan, Serhat, Adnan, Dağhan, Emirhan, Yaman, Yusuf, Sarp, Sinan