06 Şubat 2025, Perşembe
Haberler Spor Haberleri ZTK Canlı | İstanbulspor - Kasımpaşa

ZTK Canlı | İstanbulspor - Kasımpaşa

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.02.2025 13:04
ABONE OL
ZTK Canlı | İstanbulspor - Kasımpaşa

Ziraat Türkiye Kupası gruplarında 2. maçlar devam ediyor. B Grubu'nda İstanbulspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. A Spor ekranlarında canlı yayınlanan maçta ilk düdük saat 13.00'te çaldı.

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. B Grubu maçında Uğur Okulları İstanbulspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan ve saat 13.00'te başlayan karşılaşma, A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanıyor. Hakem Reşat Onur Coşkunses'in yönettiği mücadelede Coşkunses'in yardımcılıklarını Özcan Sultanoğlu ve Ramazan Ufuk Avdaş yapıyor.

Henüz puanla tanışamayan Uğur Okulları İstanbulspor, gruptaki ilk maçında Gaziantep FK'ya 4-0 mağlup oldu. Rakibi gibi puanı bulunmayan Kasımpaşa ise Fenerbahçe'ye 3-0 yenildi.

ASpor CANLI YAYIN

İSTANBULSPOR - KASIMPAŞA İLK 11'LER
İstanbulspor: Alp, Yunus, Yiğit, Duhan, Yusuf Ali, İsa, Demir, Şeref, Loshaj, Cham, Krstovski
Kasımpaşa: Ege, Yunus, Taylan, Serhat, Adnan, Dağhan, Emirhan, Yaman, Yusuf, Sarp, Sinan

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
ZTK Canlı | İstanbulspor - Kasımpaşa ZTK Canlı | İstanbulspor - Kasımpaşa ZTK Canlı | İstanbulspor - Kasımpaşa
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör