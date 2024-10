Ahmed Kutucu ’milli takım’ açıklaması: Çok mutluyum

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Karadağ ve İzlanda ile oynayacağı maçların hazırlıklarını Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdürüyor. Bugün gerçekleştirilen antrenman öncesinde milli futbolcu Ahmed Kutucu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



"BURADA OLMAK BENİM İÇİN HER ZAMAN ÖZEL"



Dört yıl sonra yeniden milli takımda yer aldığı için duyduğu mutluluğu dile getiren Kutucu, "Burada olmak benim için her zaman özel bir duygu. Bunun için de Montella hocaya ve tüm ekibine teşekkür ediyorum. İnşallah güzel bir kamp olur, iki güzel galibiyetle kampı bitiririz" ifadelerini kullandı.



"ARDA TURAN HER GÜN GELİŞMEMİ SAĞLIYOR"



Ahmed Kutucu, Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ın gelişimi açısından önemli bir yere sahip olduğuna da dikkat çekerek, "Geçen sezon da şampiyon olduk. Arda hoca bize çok katkı veriyor, çok yardımcı oluyor. Benim oyuncu olarak her gün gelişmemi sağlıyor. Ona çok teşekkür ederim. İyi bir takımız, her gün daha da iyi olmak istiyoruz. İnşallah güzel bir sezon geçiririz" şeklinde konuştu.



Geçmiş yıllarda olduğu gibi şimdi de Almanya altyapısından yetişen futbolcuların milli takıma çok büyük katkılar verdiğini belirten 24 yaşındaki futbolcu, "Önceki zamandan da Hamit Altıntop ve başka oyuncular da çok katkı verdi. Almanya da tabii ki altyapı çok iyi. Ülkemiz için en iyi katkıyı vermeye çalışıyoruz" diye konuştu.

"ZOR MAÇLAR OLACAK



Milli takımın Samsun'da Karadağ ve deplasmanda İzlanda ile oynayacağı karşılaşmalara değinen başarılı futbolcu, "Her maç zordur. İnşallah iki galibiyetle bu maçları sonlandırırız ve grubumuzda lider olarak devam ederiz. Zor maçlar olacak. İzlanda'da hiç galibiyetimiz yok. İnşallah orada ilk galibiyetimizi alırız" açıklamasını yaptı.



Ahmet Kutucu, Arda Turan'ın futbolculuk kariyerinin kendilerine özel bir motivasyon sağladığını aktardı. Kutucu, "Bize her zaman motivasyonu var. Arda hocamı büyük bir kariyeri var. Hoca olarak da her gün gelişiyor. Benim fikrimi sorarsanız çok iyi bir hoca. O da bana yardımcı olmaya çalışıyor. Ben de onu mahcup etmek istemiyorum" dedi.

Ay-yıldızlı futbolcu, ayrıca milli takımın forvet hattının güçlü olduğunu ve kendisinin de elinden geldiği katkıyı vereceğini söyledi.