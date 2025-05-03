Başkan Erdoğan’dan KKTC çıkarması! Gündem oldukça yoğun

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YÜKSEK MAHKEME, MİLLET BAHÇESİ, CAMİ VE KÜTÜPHANE YAPIMI SÜRÜYOR

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içinde 290 bin metrekaresi yeşil alan olarak dizayn edilecek toplam 452 bin 428 metrekare alanı kapsayacak millet bahçesi inşası sürüyor. 5 bin 661 metrekare alanda ise 2 bin 252 kişilik millet camii inşa ediliyor. Millet bahçesinde, sosyal donatılar, çocuk oyun alanları, 4 saha, 2 tenis kortu, 1000 kişilik amfi tiyatro, yürüyüş ve bisiklet yolları, 1675 araçlık otopark ile bir kafeterya yer alacak. Külliye projesinin son etabı kapsamında da yüksek mahkeme ve millet kütüphanesinin inşası başlatıldı.