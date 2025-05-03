Başkan Erdoğan'dan KKTC çıkarması! Gündem oldukça yoğun
Başkan Erdoğan bugün 9 ay aranın ardından KKTC'de gidiyor. Yoğun bir gündemle yapılacak ziyarette Erdoğan ilk önce KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi Açılış Töreni ile TEKNOFEST KKTC Ödül Töreni'ne katılacak. Ardından Lefkoşa'da KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaklaşık 9 aylık bir aylık aranın ardından bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidecek. Başkan Erdoğan Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkına desteğini yineleyecek. Ada'da iki devletli çözüm vizyonuna ilişkin mesajlarını Lefkoşa'dan verecek.
RSİN TATAR İLE BİR ARAYA GELECEK
Başkan Erdoğan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyaretinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya gelecek. Görüşmede Kıbrıs davasının ele alınacağı öğrenilirken ayrıca lider ikili ilişkileri ve uluslararası gelişmeleri de değerlendirecek.
ERDOĞAN TEKNOFEST KKTC'Yİ ZİYARET EDECEK
Başkan Erdoğan, Lefkoşa ziyareti kapsamında TEKNOFEST'e de katılacak. Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivalinde gençlere hitap edecek.
Festival kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerini verecek.
KURDELEYİ BAŞKAN ERDOĞAN KESECEK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 639 bin 475 metrekarelik alanda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Projesi hayata geçirildi.
Projenin ilk etabında Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi binaları inşa edildi. Tamamlanan binaların resmi açılışını bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirecek. Dün (2 Mayıs) Külliyenin görüntülerini "Sağlam Devlet Saygın Gelecek" sloganıyla sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Kurum, "Kıbrıs'ımıza imza bir eseri daha kazandırıyoruz. KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri ile yarın hizmete açıyoruz" dedi. Törene KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel de katılacak.
KKTC CUMHURBAŞKANLIĞI BİNASI
Yapımı tamamlanan 25 bin 210 metrekarelik KKTC Cumhurbaşkanlığı binasında, Cumhurbaşkanlığı makamı, 600 kişilik 2 konferans salonu, 400 kişilik kabul resepsiyon salonu, heyet toplantı salonu, 52 çalışma ofisi, 10 toplantı salonu, kafeterya ve yemekhane ile 109 araçlık otopark bulunuyor.
CUMHURİYET MECLİS BİNASI
20 bin 10 metrekare alanda inşa edilen meclis binasında ise başkanlık ve başbakanlık makamları, 157 kişilik genel kurul salonu, 25 milletvekili makam odası, bakanlar toplantı salonu yer alıyor. Yine binada 135 kişilik konferans salonu, 252 kişilik yemek salonu, şeref, grup toplantı ve başkanlık divanının yanı sıra bir de kütüphane bulunuyor. Meclis binasında farklı etkinliklerde kullanılmak üzere 16 toplantı odası da inşa edildi.
YÜKSEK MAHKEME, MİLLET BAHÇESİ, CAMİ VE KÜTÜPHANE YAPIMI SÜRÜYOR
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içinde 290 bin metrekaresi yeşil alan olarak dizayn edilecek toplam 452 bin 428 metrekare alanı kapsayacak millet bahçesi inşası sürüyor. 5 bin 661 metrekare alanda ise 2 bin 252 kişilik millet camii inşa ediliyor. Millet bahçesinde, sosyal donatılar, çocuk oyun alanları, 4 saha, 2 tenis kortu, 1000 kişilik amfi tiyatro, yürüyüş ve bisiklet yolları, 1675 araçlık otopark ile bir kafeterya yer alacak. Külliye projesinin son etabı kapsamında da yüksek mahkeme ve millet kütüphanesinin inşası başlatıldı.
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