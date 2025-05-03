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Teklif geldi mi? Hande Erçel ile Hakan Sabancı'dan kafa karıştıran pozlar!

İki yıldır aşk yaşayan Hande Erçel ile Hakan Sabancı çifti, zaman zaman ayrılık iddialarıyla gündeme gelseler de ilişkilerine doludizgin devam ediyor. Son paylaştıkları romantik karelerle dikkatleri üzerine çeken ünlü çift, bu kez başka bir iddianın merkezine yerleşti. Magazin gündemi "teklif geldi" yorumlarıyla çalkalanırken, Arzu Sabancı'nın hamlesi gözlerden kaçmadı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 03.05.2025 11:23 Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 11:25
Teklif geldi mi? Hande Erçel ile Hakan Sabancı’dan kafa karıştıran pozlar!

2023'ten bu yana magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri olan Hande Erçel ve Hakan Sabancı, ilişkileriyle gündemden düşmüyor.

Teklif geldi mi? Hande Erçel ile Hakan Sabancı’dan kafa karıştıran pozlar!

Lüks tatilleri, romantik kaçamakları ve sosyal medyada paylaştıkları aşk dolu karelerle dikkat çeken çift, şimdilerde evlilik iddialarıyla yeniden manşetlerde.

Teklif geldi mi? Hande Erçel ile Hakan Sabancı’dan kafa karıştıran pozlar!

Son olarak muhabirlere konuşan Hakan Sabancı "Çok güzel giden bir beraberliğimiz var. İnsanlar sürekli bizim ilişkimizi konuşuyorlar, nedenini anlamıyorum." şeklinde konuşmuştu.

Teklif geldi mi? Hande Erçel ile Hakan Sabancı’dan kafa karıştıran pozlar!

Bir süre önce ayrılıklarıyla gündeme gelen ikili yine Hakan Sabancı'nın iddiaları yalanlamasıyla konuşulmuş, ardından da soluğu Maldivler'de geçirdikleri romantik tatilde almışlardı.

Teklif geldi mi? Hande Erçel ile Hakan Sabancı’dan kafa karıştıran pozlar!

Tüm bunların ardından Hakan Sabancı, sosyal medyada yayınladığı romantik pozlarla olay yarattı.

Teklif geldi mi? Hande Erçel ile Hakan Sabancı’dan kafa karıştıran pozlar!

Sabancı, sevgilisiyle birlikte Roma-Paris treninde el ele çekilen fotoğraflarını paylaştı. Çiftin son pozu ise "evlilik teklifi" sanıldı.

Teklif geldi mi? Hande Erçel ile Hakan Sabancı’dan kafa karıştıran pozlar!

Öte yandan, sosyetenin tanınan ismi anne Arzu Sabancı, daha önce Hande'yi gelin olarak istemediği yönündeki dedikodularla anılmıştı.

Teklif geldi mi? Hande Erçel ile Hakan Sabancı’dan kafa karıştıran pozlar!

Ancak geçtiğimiz saatlerde Arzu Sabancı'nın söz konusu paylaşımlara kareye bıraktığı beğeni, "onay çıktı" yorumlarına neden oldu! Bu detay da çiftin evliliğe bir adım daha yaklaştığının sinyali olarak algılandı.