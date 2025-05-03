03 Mayıs 2025, Cumartesi
Teklif geldi mi? Hande Erçel ile Hakan Sabancı'dan kafa karıştıran pozlar!
İki yıldır aşk yaşayan Hande Erçel ile Hakan Sabancı çifti, zaman zaman ayrılık iddialarıyla gündeme gelseler de ilişkilerine doludizgin devam ediyor. Son paylaştıkları romantik karelerle dikkatleri üzerine çeken ünlü çift, bu kez başka bir iddianın merkezine yerleşti. Magazin gündemi "teklif geldi" yorumlarıyla çalkalanırken, Arzu Sabancı'nın hamlesi gözlerden kaçmadı.
Giriş Tarihi: 03.05.2025 11:23 Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 11:25