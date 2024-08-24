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Türk asıllı oyuncu Deniz Gül Porto'ya transfer oldu

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.08.2024 15:39
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Türk asıllı oyuncu Deniz Gül Porto’ya transfer oldu

20 yaşındaki Türk asıllı İsveçli futbolcu Deniz Gül Porto'ya transfer oldu. Gül geçtiğimiz sezon Hammarby forması altında görev aldığı 22 maçta 3 gol attı.

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