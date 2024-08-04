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Filenin Sultanları İtalya'ya mağlup! 2024 Paris Olimpiyatları'nda çeyrek finali garantiledik...

Giriş: 04.08.2024 11:24 Güncelleme: 04.08.2024 11:25
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Filenin Sultanları İtalya’ya mağlup! 2024 Paris Olimpiyatları’nda çeyrek finali garantiledik...

2024 Paris Olimpiyatları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'ya 3-0 mağlup oldu. Millilerimiz çeyrek finali garantilerken grup etabındaki ilk mağlubiyetini aldı. İşte detaylar...

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