Süper Lig'de yabancı sınırı değişiyor! İbrahim Hacıosmanoğlu'nun ilk hamlesi belli oldu! Kural tamamen yenilenecek iddiası...
TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda resmi sonuçlara göre 134 oy alan İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, 129 oy alan Mehmet Büyükekşi'yi geride bırakarak TFF Başkanı seçildi. Hacıosmanoğlu'nun nasıl bir yol izleyeceği merak edilirken, yeni başkanın ilk işinin yabancı kuralını değiştirmek olacağı iddia edildi. İşte detaylar...
Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen genel kurulda, başkanlık seçimi için oy kullanma işlemi tamamlandı.
281 delege tarafından kullanılan oyun 134'ünü İbrahim Hacıosmanoğlu, 129'unu Mehmet Büyükekşi alırken 18 oy geçersiz sayıldı. Buna göre; İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF'nin yeni başkanı oldu.
İŞTE YENİ YÖNETİM KURULU
Genel Kurulda gerçekleştirilen yönetim kurulu seçiminde ise İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yönetim kurulu 121, Mehmet Büyükekşi'nin yönetim kurulu listesi ise 71 oy aldı, 1 oy geçersiz sayıldı.
İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yönetim kurulu listesinde şu isimler yer alıyor: Mecnun Otyakmaz, Bayram Saral, Zehra Neşe Kavak, Lale Cender, Fuat Gökdaş, Cengiz Gökay, Zafer Bahadır Saraç, Mevlüt Aktan, Bayram Akgül, Hasan Surözü, Ceyhun Kazancı, Mustafa Temel Bozbağ, Ural Aküzüm, Bilal Aslan.
İLK İŞİ YABANCI SINIRINI DEĞİŞTİRMEK
Seçimden önce yaptığı konuşmalarda, yabancı sınırını değiştireceğini söyleyen Hacıosmanoğlu'nun ilk icraatının bu olacağı öğrenildi. Kısa süre içinde yeni yabancı sınırını duyurması beklenen Hacıosmanoğlu yönetiminin, sınırı artıracağı ifade edildi.
SEÇİMDEN ÖNCE NE MESAJ VERMİŞTİ?
"O konuda çok fazla teknik çalışmalar yapılmalı. Bana göre sınırı değil, niteliği önemli. Kulüpleri zor durumda bırakmadan kararlar alınmalı, çalışmalarımız var. Gelince uygulayacağız."
MEVCUT YABANCI KURALI
1) 2024-2025 sezonundan itibaren takip eden ilk üç sezonda A Takım listesinde yazılacak yabancı uyruklu futbolcu sayısı 14'ten 12'ye, takip eden sonraki iki sezonda ise 11'e düşürülmüştür. Maç günü listesinde sınırlama olmayacaktır.
2) A Takım listesine yazılacak futbolcu sayısı kulüplerin transfer bütçelerini daha verimli kullanabilmelerini sağlamak amacıyla 30'dan 26'ya düşürülmüştür.
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