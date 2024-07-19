Süper Lig’de yabancı sınırı değişiyor! İbrahim Hacıosmanoğlu’nun ilk hamlesi belli oldu! Kural tamamen yenilenecek iddiası...

TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve ekibi

SEÇİMDEN ÖNCE NE MESAJ VERMİŞTİ?

"O konuda çok fazla teknik çalışmalar yapılmalı. Bana göre sınırı değil, niteliği önemli. Kulüpleri zor durumda bırakmadan kararlar alınmalı, çalışmalarımız var. Gelince uygulayacağız."