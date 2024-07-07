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Milli Takımdaki ilk golünü attı! Samet Akaydin gol sevincini secde ederek kutladı

Giriş: 07.07.2024 01:42 Güncelleme: 07.07.2024 01:54
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Milli Takımdaki ilk golünü attı! Samet Akaydin gol sevincini secde ederek kutladı

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final maçında Hollanda'ya 2-1 yenildi, EURO 2024'e veda etti. Heyecan dolu mücadelede Samet Akaydin ön plana çıktı. Milli Takımdaki ilk golünü atan Samet Akaydin attığı golün sevincini secdeye ederek kutladı. O anlar mücadeleye damga vurdu. İşte detaylar...

Türkiye EURO 2024'tün çeyrek finalinde Hollanda ile kozlarını paylaştı.

Milliler yarı finale yükselebilmek adına çıktığı mücadelenin 35'inci dakikasında Samet Akaydin ile 1-0 öne geçti



Arda Güler'in sağ taraftan ters ayakla yaptığı ortada kafayla ağları havalandıran deneyimli futbolcu böylelikle milli takım formasıyla ilk kez gol sevinci yaşamış oldu.

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