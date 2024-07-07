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Virgil van Dijk'den Barış Alper Yılmaz ve Arda Güler'e övgüler!

ahaber.com.tr
Giriş: 07.07.2024 01:42 Güncelleme: 07.07.2024 01:50
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Virgil van Dijk’den Barış Alper Yılmaz ve Arda Güler’e övgüler!

A Milli Futbol Takımımız 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçında Hollanda'ya 2-1 mağlup oldu. Böylece Bizim Çocuklar EURO 2024'e veda etti. Maç sonrası Hollanda'nın kaptanı Virgil van Dijk'ten Barış Alper Yılmaz ve Arda Güler'e ilişkin dikkat çeken açıklamalar geldi. Dijk açıklamasında Yılmaz ve Güler'i öve öve bitiremedi.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçında A Milli Futbol Takımı, Hollanda'ya 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

HOLLANDA'NIN KAPTANINDAN ÖVGÜLER

Maç sonrası Hollanda'nın kaptanı Virgil van Dijk'in Barış Alper Yılmaz ve Arda Güler sözleri dikkat çekti.

Barış Alper Yılmaz'ın için "Ele avuca sığmıyor" diyen tecrübeli isim, "Barış Alper Yılmaz gibi futbolcular her zaman savunmacıları zorlar. Gol atamadığı için şanslıyız" şeklinde konuştu.

Öte yandan Arda Güler ilgili de konuşan Dijk, "İyi başlamıştık ama Arda Güler'in çok güzel pasıyla golü yedik" ifadelerini kullandı.

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