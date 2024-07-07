07 Temmuz 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Hollanda -Türkiye maçı sonrası ortalık karıştı! Taraftarlar yumruk yumruğa birbirine girdi

Giriş: 07.07.2024 01:26 Güncelleme: 07.07.2024 01:37
ABONE OL
Hollanda -Türkiye maçı sonrası ortalık karıştı! Taraftarlar yumruk yumruğa birbirine girdi

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Euro 2024 çeyrek final maçında Hollanda’ya 2-1 mağlup oldu. Millilerimiz turnuvaya veda ederken Berlin’de mücadeleyi takip eden iki ülkenin vatandaşları arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada yumruklar, tekmeler havada uçuştu. İşte o anlar...

EURO 2024 çeyrek final maçında Türkiye ile Hollanda bu akşam karşı karşıya geldi.




Hollanda karşısında yarı final hedefleyen Türkiye mücadelenin ilk yarısını 1-0 önde kapattı. İkinci devre ise 2-1'lik Hollanda üstünlüğüyle sona erdi.




Millilerimiz turnuvaya veda ederken Berlin'de mücadeleyi takip eden iki ülkenin vatandaşları arasında kavga çıktı.



Çıkan kavgada yumruklar, tekmeler havada uçuştu. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör