Başkan Erdoğan'dan Bizim Çocuklar'a teşekkür ziyareti! Hollanda maçı sonrası soyunma odasına indi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye A Milli Futbol Takımı ile Hollanda Milli Takımı arasında oynanan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final mücadelesini statta takip etti. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin kora kor mücadele etmesine rağmen yediği 2 gole engel olamayarak turnuvadan elenmesinin ardından soyunma odasına inerek futbolculara ve teknik heyete moral verdi. Erdoğan soyunma odasında futbolcuları mücadelelerinden dolayı tebrik ederken, "Siz bizim şampiyonumuzsunuz. Biz sizden memnunuz." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde Hollanda'ya 2-1 yenilerek elenen A Milli Futbol Takımı'nı soyunma odasında ziyaret etti.
Başkan Erdoğan, Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ile birlikte soyunma odasına giderek milli futbolcular ve teknik heyetle buluştu.
Milli oyuncuları ellerini sıkarak teker teker tebrik eden Erdoğan, "Hepinizi tebrik ediyorum. Her ne kadar bugün burada bu neticeyi aldıysak da siz bizim şampiyonumuzsunuz. Biz sizden memnunuz. Bunun geleceği de var. Gelecekte de bu işi biz götüreceğiz. Ben buna inanıyorum. Buraya kadar bu işi çok başarılı getirdiniz. Olanlar oldu, burada kaldı. İlk 8, bundan sonra da inşallah şampiyonluk." diye konuştu.
Teknik direktör Vincenzo Montella ise Başkan Erdoğan'a teşekkür ederek "Böyle bir ülkeyi temsil ettiğimiz için gerçekten gururluyuz. Geleceğe bakacağız." ifadesini kullandı.
İŞTE BAŞKAN ERDOĞAN'IN GOL SEVİNCİ
Başkan Erdoğan Samet'in golüyle büyük sevinç yaşadı. Eşi Emine Erdoğan'a sarılarak sevincini kutlayan Başkan Erdoğan'ın o anları kameralara böyle yansıdı.
MERİH DEMİRAL'A TAM DESTEK
Başkan Erdoğan karşılaşmadan önce UEFA'nın Merih Demiral'ın bozkurt işaretli gol sevinciyle ilgili soruşturmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Kimse Almanların formalarında kartal var diyor mu? Kimse kalkıp da Fransızların formasında horoz var, niye horozlanıyorsun diyor mu? Orada Merih heyecanını bu görüntüyle verdi." ifadelerini kullanmıştı...
"GEREKLİ ADIMLAR ATILIYOR"
Erdoğan açıklamasında, "Kimse Almanların formalarında kartal var diyor mu? Kimse kalkıp da Fransızların formasında horoz var, niye horozlanıyorsun diyor mu? Orada Merih heyecanını bu görüntüyle verdi. Bunun üzerine de malum Dışişleri Bakanlığımız bunların yetkililerini çağırdılar, gerekli adımlar da buna göre atılıyor." dedi.
"FEVKALADE BİR DURUM OLMAZSA, MAÇA GİTME KARARIMIZI VERDİK"
Erdoğan açıklamasının devamında ise, "İnşallah bütün mesele Cumartesi günü. Biz, sahadan galibiyetle ayrılarak bir üst tura çıkalım. Fevkalade bir durum olmazsa, maça gitme kararımızı verdik." ifadelerini kullanmıştı.
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