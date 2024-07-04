Gülümseten anlar! Bizim Çocukların zaferi Belçika polisine üçlü çektirdi
2 Temmuz tarihinde A Milli Takımımız, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya geldi. Nefesleri kesen zorlu mücadeleyi Türkiye Merih Demiral'ın attığı gollerle 2-1 kazanmayı başarırken adını ise çeyrek finale yazdırdı. Sahadan 2- 1 galip ayrılan Bizim Çocuklar, sokakları adeta tribüne çevirdi. Zafer gecesini kutlamak için milyonlarca kişi sokağa dökülürken Avrupa sokaklarında Türkiye sesleri yükseldi. Binlerce gurbetçi Türk'ün doldurduğu Avrupa sokakları, maçın son düdüğüyle adeta bir şölene şahit oldu. Avrupalı Türkler, Belçika polisine üçlü çektirmeyi de unutmadı. İşte gülümseten o anlar..
Geçtiğimiz gün 2 Temmuz tarihinde A Milli Takım, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya geldi.
Nefesleri kesen zorlu mücadeleyi Türkiye Merih Demiral'ın attığı gollerle 2-1 kazanmayı başarırken adını çeyrek finale yazdırdı.
BİZİM ÇOCUKLAR'IN GALİBİYETİ SOKAKLARI TRİBÜNE ÇEVİRDİ
Türkiye A Milli Takımı, dün akşam Euro 2024 çeyrek finaline bileti için Avusturya ile kozlarını paylaştı.
Sahadan 2-1 galip ayrılan Bizim Çocuklar, sokakları adeta tribüne çevirdi.
ZAFER KUTLAMASI SOKAKLARI KIRMIZI BEYZA BÜRÜDÜLER
Maç eğlencesinin sabah saatlerinden itibaren başladığı Avrupa'da, 90+4'ün sonunda kutlama sesleri dinmek bilmedi.
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