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Gülümseten anlar! Bizim Çocukların zaferi Belçika polisine üçlü çektirdi

ahaber.com.tr
Giriş: 04.07.2024 01:10 Güncelleme: 04.07.2024 01:24
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Gülümseten anlar! Bizim Çocukların zaferi Belçika polisine üçlü çektirdi

2 Temmuz tarihinde A Milli Takımımız, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya geldi. Nefesleri kesen zorlu mücadeleyi Türkiye Merih Demiral'ın attığı gollerle 2-1 kazanmayı başarırken adını ise çeyrek finale yazdırdı. Sahadan 2- 1 galip ayrılan Bizim Çocuklar, sokakları adeta tribüne çevirdi. Zafer gecesini kutlamak için milyonlarca kişi sokağa dökülürken Avrupa sokaklarında Türkiye sesleri yükseldi. Binlerce gurbetçi Türk'ün doldurduğu Avrupa sokakları, maçın son düdüğüyle adeta bir şölene şahit oldu. Avrupalı Türkler, Belçika polisine üçlü çektirmeyi de unutmadı. İşte gülümseten o anlar..

Geçtiğimiz gün 2 Temmuz tarihinde A Milli Takım, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya geldi.

Nefesleri kesen zorlu mücadeleyi Türkiye Merih Demiral'ın attığı gollerle 2-1 kazanmayı başarırken adını çeyrek finale yazdırdı.

BİZİM ÇOCUKLAR'IN GALİBİYETİ SOKAKLARI TRİBÜNE ÇEVİRDİ
Türkiye A Milli Takımı, dün akşam Euro 2024 çeyrek finaline bileti için Avusturya ile kozlarını paylaştı.

Sahadan 2-1 galip ayrılan Bizim Çocuklar, sokakları adeta tribüne çevirdi.

AVRUPALI TÜRKLER, BELÇİKA POLİSİNE ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ
Binlerce gurbetçi Türk'ün doldurduğu Avrupa sokakları, maçın son düdüğüyle adeta bir şölene şahit oldu. Avrupalı Türkler, Belçika polisine üçlü çektirmeyi de unutmadı.

ZAFER KUTLAMASI SOKAKLARI KIRMIZI BEYZA BÜRÜDÜLER

Maç eğlencesinin sabah saatlerinden itibaren başladığı Avrupa'da, 90+4'ün sonunda kutlama sesleri dinmek bilmedi.

Her köşeyi kırmızı beyaza bürüyen Türk taraftarlar, maç boyunca Türkiye'yi yine evinde hissettirdi.

Bizim Çocukların zaferi Belçika polisine üçlü çektirdiBizim Çocukların zaferi Belçika polisine üçlü çektirdi BİZİM ÇOCUKLARIN ZAFERİ BELÇİKA POLİSİNE ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ

Avusturya-Türkiye maçından karelerAvusturya-Türkiye maçından kareler
Bizim Çocuklar çeyrek finalde!Bizim Çocuklar çeyrek finalde! BİZİM ÇOCUKLAR ÇEYREK FİNALDE!

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gecesBelçika polisine üçlü çektirdi!

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