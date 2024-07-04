Gülümseten anlar! Bizim Çocukların zaferi Belçika polisine üçlü çektirdi

AVRUPALI TÜRKLER, BELÇİKA POLİSİNE ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ

Binlerce gurbetçi Türk'ün doldurduğu Avrupa sokakları, maçın son düdüğüyle adeta bir şölene şahit oldu. Avrupalı Türkler, Belçika polisine üçlü çektirmeyi de unutmadı.