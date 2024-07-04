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20 Yaş Altı Grekoromen Güreş Milli Takımı Sırbistan'da Avrupa şampiyonu oldu

ahaber.com.tr AA
Giriş: 04.07.2024 00:05
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20 Yaş Altı Grekoromen Güreş Milli Takımı Sırbistan’da Avrupa şampiyonu oldu

20 Yaş Altı Grekoromen Güreş Milli Takımı, Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 10 yıl aradan sonra yeniden ilk sırada yer aldı.

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