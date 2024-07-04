04 Temmuz 2024, Perşembe
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Gülümseten anlar! Bizim Çocukların zaferi, Belçika polisine üçlü çektirdi
2 Temmuz tarihinde A Milli Takımımız, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya geldi. Nefesleri kesen zorlu mücadeleyi Türkiye Merih Demiral'ın attığı gollerle 2-1 kazanmayı başarırken adını çeyrek finale yazdırdı. Sahadan 2- 1 galip ayrılan bizim Çocuklar, sokakları adeta tribüne çevirdi. Zafer gecesini kutlamak için milyonlarca kişi sokağa döküldü. Avrupa sokaklarında Türkiye sesleri yükselirken, Türk vatandaşlar, Belçika polisine üçlü çektirdi. İşte gülümseten o anlar..