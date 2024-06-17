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Maç sırasında fenalaşan teknik direktör Turgay Kullukçu hayatını kaybetti

ahaber.com.tr
Giriş: 17.06.2024 10:43 Güncelleme: 17.06.2024 10:54
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Maç sırasında fenalaşan teknik direktör Turgay Kullukçu hayatını kaybetti

Samsun 1'inci Amatör Ligi A Grubu'nda oynanan maç sırasında fenalaşan Yakakent Denizspor teknik direktörü Turgay Kullukçu 7 günlük tedavinin ardından hayatını kaybetti. İşte detaylar...

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